Ram accompagna i clienti del marchio in visita alla fabbrica di Goiana

La scorsa settimana, tra il 21 e il 23 agosto, Ram in Brasile ha offerto un’altra esperienza unica ai membri della Ram Society, l’esclusivo programma fedeltà e benefit per i clienti della Ram Society. Un gruppo selezionato ha avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento di Goiana, nello stato di Pernambuco, per vedere da vicino la struttura in cui viene creato il Rampage, il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America.

I membri della Ram Society e i primi acquirenti di Rampage hanno avuto accesso esclusivo allo stabilimento che produce il pick-up

I clienti che hanno avuto l’onore di partecipare alla visita hanno avuto questa speciale opportunità come primi acquirenti di Rampage. Un gruppo di persone che riconosce l’impareggiabile potenza di un Ram e che ha avuto un ruolo fondamentale nel successo iniziale del modello nel mercato brasiliano dei pick-up. Oltre a cifre di vendita significative, con oltre 48.000 unità vendute, la Rampage ha vinto numerosi premi dalla stampa specializzata, il più recente dei quali è stato il premio “Best Reseller”, assegnato dalla rivista Quatro Rodas e da Mobiauto.

All’arrivo a Goiana, i visitatori sono stati accolti dal responsabile del polo industriale, Francis Ribeiro Jorge, e dalla direttrice dello sviluppo del marchio Ram, Carla Freire. Hanno potuto assistere a una presentazione esclusiva prima del grande momento: un tour della linea di assemblaggio, dove hanno potuto vedere come viene prodotto un pick-up con la potenza, le capacità, il lusso e la tecnologia che solo un Ram può offrire. In seguito, gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza off-road esclusiva.

Per aggiungere un tocco ancora più speciale alla visita, i membri della Ram Society hanno potuto vivere un momento di arte, storia e cultura visitando l’Istituto Ricardo Brennand di Recife. Il sito, nella capitale del Pernambuco, oltre a conservare una collezione artistica e storica risalente al Brasile coloniale, occupa una superficie di circa 78.000 m² ed è circondato da una riserva protetta della Foresta Atlantica.