Alfa Romeo GTV, B-SUV, nuove Stelvio e Giulia: ecco come cambierà la gamma del Biscione

Piano piano nel corso delle varie interviste rilasciate dal numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato emergono nuovi dettagli sui piani futuri della casa automobilistica del Biscione che Stellantis intende trasformare in una sorta di brand premium globale. Nei prossimi anni tanti nuovi modelli arricchiranno la gamma della casa milanese. Tra questi Alfa Romeo GTV, B-SUV, nuove Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo GTV, B-SUV, nuove Giulia e Stelvio saranno le auto che trasformeranno la casa del Biscione in un brand premium globale

Nei giorni scorsi abbiamo avuto conferma che nel 2027 arriverà una nuova ammiraglia su piattaforma STLA Large che sarà completamente elettrica. Questa vettura una berlina molto sportiva ed aerodinamica sarà rivale principale di Porsche Taycan e secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare Alfa Romeo GTV. Rappresenterà il non plus ultra di tecnologia, design, prestazioni, stile, meccanica e lusso del Biscione. Ci arà una versione top di gamma Quadrifoglio da oltre 1.000 cavalli di potenza.

Oltre alla nuova Alfa Romeo GTV, abbiamo saputo che nel 2026 ci sarà una nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio che sarà solo elettrica. Anche questa auto sarà realizzata su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica. Questa auto sarà anticipata nel 2025 da una nuova generazione di Giulia. Questa sarà la prima auto solo elettrica nella storia di Alfa Romeo. Il primo modello ad arrivare però nel 2024 sarà un SUV compatto il cui nome ufficiale deve essere ancora rivelato. Si tratterà di un SUV sui generis che piacerà a chi amava Giulietta e MiTo. Questa sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica.

Con le future Alfa Romeo GTV, B-SUV, Giulia e Stelvio nel 2027 la casa automobilistica del Biscione dovrebbe aver nettamente migliorato la propria posizione all’interno del segmento premium del mercato auto a livello globale. A quel punto ci sarà spazio per nuovi modelli come la nuova Alfetta, un E-SUV e una Tonale completamente elettrica. Ma per quanto riguarda questi veicoli bisognerà aspettare ancora qualche mese. A settembre 2023 infatti potrebbe arrivare l’approvazione da parte di Stellantis per i veicoli del Biscione fino al prossimo 2030.