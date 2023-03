Valtteri Bottas ha ricevuto l’Alfa Romeo Giulia GTAm

Lo aveva già svelato qualche tempo fa anche Jean-Philippe Imparato. Il CEO del Biscione aveva infatti ammesso che Valtteri Bottas, pilota dell’Alfa Romeo C43 in Formula 1 assieme a Guanyu Zhou, era ancora in attesa della sua Alfa Romeo Giulia GTAm che aveva acquistato personalmente dal Costruttore del Biscione.

Ora, con un post sui social, Alfa Romeo ha svelato che il finlandese ha perfezionato l’acquisto della sua Alfa Romeo Giulia GTAm ricevendo quindi uno dei soli 500 esemplari proposti dal costruttore assieme alla Giulia GTA. Valtteri Bottas ha ricevuto la sua performante Giulia GTAm ieri presso lo Stellantis & You, Sales and Services di Torino.

Valtteri, per la sua Alfa Romeo Giulia GTAm, ha scelto l’iconica colorazione Rosso GTA con la quale “ora raggiunge il cuore della tribù Alfa Romeo”, come si legge sui social del Biscione. A partire da ieri, Valtteri Bottas è quindi uno tra i fortunati possessori delle 500 Alfa Romeo Giulia GTAm realizzate dal Costruttore del Biscione e introduce quindi nella sua collezione privata quella che è “la massima espressione della capacità unica di Alfa Romeo di coniugare stile distintivo e nobile sportività italiana”.

Valltteri Bottas ha aggiunto alla sua collezione di sportive anche la splendida Giulia GTAm

Il pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Stake si è fatto fotografare accanto alla nuova Giulia GTAm e anche mentre guidava la sportiva da 540 cavalli accanto alla sua compagna Tiffany Cromwell. Parliamo di una vettura piuttosto rara, dal momento che tutte le 500 unità prodotte dal costruttore risultano essere state completamente vendute già a settembre del 2021. Si può quindi ammettere che il valore di queste 500 Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm sarà destinato ad incrementare nel corso degli anni; un fatto di certo non indifferente. I prezzi di approdo partivano da 175.000 euro per la GTA e 185.000 euro per la GTAm, in Italia, ma arrivavano a 227.000 euro (GTA) e 244.000 euro (GTAm) in Sudafrica.

Quella delle Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm è una storia di assoluta passione. Entrambe sono nate infatti per celebrare i 110 anni di vita del Biscione festeggiati nel 2020 senza troppi clamori a causa delle problematiche legate alla Pandemia. Entrambe si rifanno alla celebre Alfa Romeo Giulia GTA del 1965, un progetto nato allora in Autodelta. La volontà dell’epoca era quella di rendere una vettura stradale in una vettura vincente sulle piste di mezzo mondo. Oggi le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm sono nate dalla volontà di una ristretta cerchia con un occhio al passato e uno rivolto alle prestazioni. Anche l’Alfa Romeo Giulia GTAm finita nelle mani di Valtteri Bottas probabilmente sarà l’ultima fra le berline “vecchia scuola”, in un’epoca che sta cambiando giorno dopo giorno.

La Giulia GTAm di Valtteri Bottas adotta il propulsore V6 Bi-Turbo da 2.9 litri a benzina capace di 540 cavalli di potenza, cerchi monodado, aerodinamica specifica studiata con Sauber Engineering, largo utilizzo della fibra di carbonio e roll-bar con posteriore privo di sedili. Pare che anche Kimi Raikkonen, anche lui finlandese ed ex pilota di Formula 1, ne possiede un altro esemplare.

Si allarga la collezione di Bottas

Va detto che Valtteri Bottas dispone di una sicuramente interessante collezione personale di sportive. Il pilota finlandese ha guidato per Mercedes e Williams in passato, ma possiede anche sportive a marchio McLaren e una Ferrari nella sua collezione personale.

Valtteri dispone infatti di una McLaren 675 LT Spyder del valore di oltre 350.000 dollari. L’auto adotta un V8 biturbo da 3,8 litri sotto il cofano e può passare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Vallteri Bottas possiede anche un’iconica Ferrari F40 del 1992. L’auto è tra le più amate dai collezionisti e potrebbe essere venduta per cifre da record.

Mentre era alla Mercedes, guidava una Mercedes C63 AMG come “auto aziendale”. Nel 2018 Bottas ha poi acquistato una Mercedes Benz AMG GT Black Series al costo di 325.000 dollari. L’auto sportiva di lusso che dispone di un motore V8 biturbo da 4,0 litri. Può passare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi con una velocità massima di 325 km/h. La Giulia GTAm non è la prima Alfa Romeo del pilota finlandese. Quell’onore va all’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nelle sue disponibilità già dal 2021.