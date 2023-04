Alfa Romeo registra un aumento delle vendite del 112% nel primo trimestre in Germania

Alfa Romeo continua a svilupparsi positivamente sul mercato tedesco. Nel primo trimestre, la Federal Motor Transport Authority (KBA) ha registrato il 111,9 per cento in più di nuove immatricolazioni per il marchio tradizionale italiano rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel solo mese di marzo, le immatricolazioni sono aumentate di oltre il 150%. Il motore dell’aumento delle vendite è stato soprattutto la nuova Tonale. Il primo modello elettrificato del marchio ha rappresentato il 44% delle nuove immatricolazioni. Al successo della casa automobilistica milanese sul mercato tedesco hanno contribuito anche il modello berlina Giulia (27 per cento delle immatricolazioni) e il SUV serie Stelvio (29 per cento delle immatricolazioni).

Crescita del 111,9% per Alfa Romeo in Germania nel primo trimestre del 2023

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “Continua il trend rialzista di Alfa Romeo in Germania. Il plus del 112 percento nelle cifre di registrazione per il primo trimestre mi fa guardare al futuro con fiducia. Con il lancio sul mercato del SUV Tonale con tecnologia ibrida plug-in, stiamo ora compiendo il passo successivo verso una gamma di modelli completamente elettrica nel 2027”.

Il numero di immatricolazioni di Alfa Romeo Giulia in Germania è aumentato del 32% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Da gennaio a marzo, il 10% in più di acquirenti ha optato per Stelvio rispetto allo stesso periodo del 2022. Entrambi i modelli sono attualmente in fase di revisione visiva e tecnologica a seguito di un completo aggiornamento del modello.

David Saravia, Responsabile Marketing Alfa Romeo ha dichiarato: “L’aumento delle vendite dei modelli Giulia e Stelvio lo dobbiamo in misura notevole ai clienti che hanno già posseduto un’Alfa Romeo. Ciò significa che i clienti che una volta hanno goduto di uno dei nostri veicoli emozionali sceglieranno nuovamente Alfa Romeo: questo è un ottimo segno. La nuova Alfa Romeo Tonale si conferma una proposta molto interessante nell’importante e ricercatissimo segmento dei SUV compatti. Di conseguenza, abbiamo acquisito molti nuovi clienti in Germania”.

Oltre al positivo dato delle immatricolazioni, anche nel primo trimestre Alfa Romeo è stata molto apprezzata dai lettori delle riviste specializzate tedesche. L’Alfa Romeo Giulia ha vinto il premio “Best Cars” nella categoria “Mid-class importers” nel concorso per lettori indetto dalla rivista “auto motor und sport”. Inoltre, i lettori di “Motor Klassik” hanno votato l’iconica coupé GTV6 degli anni ’80 come vincitrice nella categoria “Italian Classics”.