Alfa Romeo California: ipotizzata una futura cabrio

Alfa Romeo California è il nome dato ad un render pubblicato nei giorni scorsi su Instagram dalla pagina my.alfaromeo con cui viene ipotizzata una futura auto decappottabile della casa automobilistica milanese. Il render in questione in breve tempo ha fatto il giro del web ed è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan del Biscione sparsi per il mondo che si augurano di rivedere in futuro una vettura di questo tipo all’interno della gamma dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo California: un render ipotizza una futura cabrio del Biscione

Alfa Romeo California mostra un’auto cabrio che al momento non è prevista ma che in futuro, se le cose dovessero andare in una certa maniera, potrebbe anche trovare spazio nella gamma della casa automobilistica milanese. Del resto è stato lo stesso Jean-Philippe Imparato, numero uno del Biscione a dire che il passaggio alle auto elettriche permetterà a lui e al suo team di potersi sbizzarrire nel lanciare sul mercato auto con diversi tipi di carrozzerie e non solo SUV e crossover come qualcuno temeva fino a qualche tempo fa.

In quest’ottica dunque un’auto come questa ipotetica Alfa Romeo California potrebbe anche dunque avere senso. Questo sempre che nel frattempo Alfa Romeo si sia rilanciata in grande stile nel segmento premium mondiale. Ricordiamo infatti che nelle intenzioni del gruppo Stellantis vi è quella di trasformare la casa automobilistica del Biscione nel suo brand premium globale con auto che possano fare bene in ogni parte del mondo. Da qui al 2030 sono attese una novità ogni anno. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del futuro di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi.