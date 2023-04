Alfa Romeo 164: la cugina di Fiat Croma, Lancia Thema e Saab 9000

Tra i modelli più iconici del marchio italiano c’è anche l’Alfa Romeo 164. È arrivata sul mercato con un design distintivo, delle buone prestazioni e diverse dotazioni all’avanguardia.

Prodotta tra il 1987 e il 1998, la berlina ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati di auto e soprattutto molti alfisti la ricorderanno. In questo articolo, esploreremo la storia, le caratteristiche e il retaggio della 164.

Alfa Romeo 164 interni

Alfa Romeo 164: una delle auto nate dal progetto Tipo Quattro

È stata sviluppata come parte del progetto Tipo Quattro, un’iniziativa di collaborazione tra il Biscione, Fiat (Croma), Lancia (Thema) e Saab (9000) per creare un’auto che condividesse una piattaforma comune, riducendo così i costi di produzione. Presentata al Salone di Francoforte nel 1987, la vettura è stata progettata da Pininfarina, uno dei più prestigiosi studi di design italiani.

Il design distintivo è caratterizzato da linee fluide e un’estetica aerodinamica, che conferiscono all’auto un aspetto elegante e dinamico. La calandra trapezoidale con il logo Alfa Romeo al centro e i grossi farisono diventati sinonimi del marchio. L’abitacolo proponeva un ambiente confortevole, con materiali di alta qualità e dettagli raffinati, come i sedili in pelle e gli inserti in legno.

Sotto il cofano, l’Alfa Romeo 164 offriva una serie di motori molto interessanti, tra cui un Twin Spark a quattro cilindri da 2 litri, un V6 da 3 litri e un turbodiesel da 2.5 litri. A seconda della versione, l’auto poteva essere equipaggiata con un cambio manuale a 5 marce o un’innovativa trasmissione automatica a 4 rapporti.

La 164 è nota per le sue prestazioni elevate e la sua maneggevolezza agile. Il modello di punta, l’Alfa Romeo 164 Quadrifoglio, montava un V6 3.0 che erogava 230 CV e raggiunge una velocità massima di oltre 240 km/h.

Disponeva anche di sospensioni indipendenti, freni a disco sulle quattro ruote e un sistema di controllo della trazione, che la rendevano capace di offrire un’esperienza di guida entusiasmante e sicura.

Disponeva anche di un quadro strumenti digitale

Questo modello è stato anche pioniere in termini di innovazione tecnologica. Tra le sue caratteristiche avanzate, si annoverano il controllo elettronico della sospensione, il climatizzatore automatico e un quadro strumenti digitale. Inoltre, alcune versioni erano dotate di airbag per il guidatore, una caratteristica all’epoca poco diffusa.

Nonostante la sua produzione sia cessata nel 1998, l’Alfa Romeo 164 continua a essere apprezzata dagli appassionati di auto in tutto il mondo. Il suo design distintivo e le prestazioni eccellenti hanno contribuito a consolidare la reputazione del brand di Arese come produttore di auto sportive e di qualità. Inoltre, l’esperienza acquisita durante lo sviluppo di quest’auto ha influenzato il design e la tecnologia dei modelli successivi del marchio milanese, come la 156 e la 166.

La 164 è diventata un classico moderno, ricercata dai collezionisti e dagli amanti delle auto storiche. Nonostante sia passato più di un quarto di secolo dalla sua presentazione, la berlina italiana continua a rappresentare il meglio dell’ingegneria automobilistica e del design italiano, e a incarnare lo spirito del marchio Alfa Romeo. Nel panorama delle berline di grandi dimensioni, rimarrà per sempre un simbolo dell’eccellenza italiana nel settore automobilistico.