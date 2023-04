Alfa Romeo 90: la berlina media disegnata da Bertone

Introdotta per la prima volta nel 1984, l’Alfa Romeo 90 era una berlina di fascia media a quattro porte, destinata a sostituire la storica Alfa 6. Con la sua carrozzeria elegante, il suo potente motore e la sua grande maneggevolezza, la 90 ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di auto italiane e internazionali.

Nonostante la sua breve produzione, ha avuto un impatto significativo nella storia del Biscione e continua ad essere apprezzata per il suo design e le sue prestazioni. Il suo design fu opera di Bertone, uno dei più famosi carrozzieri italiani.

Alfa Romeo 90 interni

Alfa Romeo 90: questo modello fu prodotto per soli tre anni

Presentava linee pulite e moderne, con una leggera inclinazione del frontale e una coda tronca, che le conferiva un aspetto sportivo. Il design distintivo era completato dai tradizionali fari a scudetto e dalle eleganti prese d’aria laterali.

L’interno dell’Alfa Romeo 90 offriva un ambiente molto confortevole, con sedili in pelle di alta qualità, un cruscotto ben organizzato e una serie di equipaggiamenti di serie che comprendeva climatizzatore, alzacristalli elettrici e specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente.

Il marchio di Stellantis proponeva una gamma di motori a benzina e diesel. I propulsori a benzina includevano un 1.8 litri da 120 CV, un 2 litri da 128 CV e un potente V6 da 2.5 litri da 158 CV. Il diesel era rappresentato da un 2.4 litri turbo da 110 CV. Tutti i powertrain erano accoppiati a un cambio manuale a 5 marce mentre il V6 offriva anche un cambio automatico a 4 rapporti opzionale.

La 90 era nota per la sua eccellente maneggevolezza e stabilità grazie al suo schema di sospensioni indipendenti e al suo impianto frenante con freni a disco sulle quattro ruote. Il V6 Busso era particolarmente apprezzato per la sua potenza e il suo sound caratteristico.

Furono vendute oltre 56.000 unità in tutto il mondo

Questo modello fu prodotto tra il 1984 e il 1987, con oltre 56.000 unità vendute in tutto il mondo. Nonostante la sua breve produzione, la 90 ha lasciato un segno importante nella storia del costruttore milanese e continua ad essere apprezzata dagli appassionati di auto. Oggi, la 90 è considerata un’auto classica e i suoi modelli ben conservati sono molto ricercati dai collezionisti e dagli appassionati di auto storiche.

Inoltre, bisogna ricordare che la 90 ha contribuito allo sviluppo di alcuni futuri veicoli del Biscione, come la 164 e la 166, che hanno seguito la filosofia di design e ingegneristica della 90, combinando eleganza, lusso e prestazioni.

Anche se non ha avuto una presenza importante nel mondo delle corse automobilistiche, alcuni appassionati e team privati hanno utilizzato la berlina in varie competizioni locali e nazionali. Grazie alla sua eccellente maneggevolezza e ai suoi potenti motori, si è dimostrata competitiva in diverse categorie, contribuendo a rafforzare l’immagine sportiva di Alfa Romeo.

L’Alfa Romeo 90 era conosciuta anche per alcune innovazioni tecniche che la rendevano un’auto all’avanguardia per l’epoca. Ad esempio, era dotata del sistema Alfa Romeo ICS (Integrated Control System), che integrava una serie di funzioni, come il controllo del clima, l’autoradio e il computer di bordo, in un unico display centrale sul cruscotto. Inoltre, fu una delle prime vetture a adottare l’ABS come optional, aumentando ulteriormente la sicurezza e le sue prestazioni.

Sebbene prodotta per un breve periodo, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo italiano e internazionale. La sua combinazione di design elegante e prestazioni ne fa un’auto classica che continua ad essere apprezzata e ricercata dagli appassionati di auto di tutto il mondo.