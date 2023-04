Alfa Romeo raddoppia le immatricolazioni nel primo trimestre in Spagna

Alfa Romeo è diventato il marchio di auto premium in più rapida crescita in Spagna, con un aumento del 121 per cento rispetto alle immatricolazioni del primo trimestre 2022. Risultati che rappresentano il raddoppio delle vendite in un solo anno, andando da 386 a 854 unità, aumentando la propria quota di mercato fino a raggiungere il 2,2 per cento del mercato premium. Questi numeri collocano la casa automobilistica del Biscione nella Top 10 del mercato delle autovetture premium.

I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da importanti sviluppi. In Spagna è arrivata l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 280 CV, la versione che corona la gamma del modello del “Biscione” più venduto nel nostro Paese. Inoltre, sono state rilasciate anche le nuove versioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

“L’anno non poteva iniziare in modo migliore per Alfa Romeo. Insieme al rinnovo delle gamme Stelvio e Giulia e alla première dell’ammiraglia della famiglia Tonale, ibrida plug-in da 280 CV di potenza e trazione integrale, il marchio è riuscito a raddoppiare le immatricolazioni in Spagna rispetto alla primo trimestre del 2022 con una crescita del 121 per cento. Siamo già il marchio premium che sta facendo più progressi nel mercato spagnolo, con una presenza crescente delle versioni elettrificate dell’Alfa Romeo Tonale. Sono convinto che continueremo a dare notizie positive in termini di risultati di business e di prodotto nei prossimi mesi” , afferma Borja Sekulits, Direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo.

Dunque anche in Spagna la casa automobilistica milanese sembra crescere bene. L’effetto Alfa Romeo Tonale si fa sentire in tutti i mercati con vendite che rispetto al 2022 sembrano poter crescere ancora molto.