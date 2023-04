Opel: ecco come sono andate le vendite in Italia a marzo 2023

Il 2023 è iniziato con soddisfazione per Opel in Italia grazie a risultati di vendita in crescita di volumi e quota rispetto all’anno precedente. La quota raggiunta dal costruttore tedesco a marzo nel Bel Paese è stata pari al 4,1%, con volumi in crescita del 42% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il suo modello più apprezzato, l’Opel Corsa, continua a mietere successi nel nostro Paese. La best-seller del marchio di Stellantis ha ottenuto un ottimo piazzamento, al secondo posto nel suo segmento e al quarto posto tra le vetture più vendute in assoluto nel mercato italiano, con il valore più alto di immatricolazioni nel singolo mese per la generazione corrente sin dal lancio di fine 2019.

La Corsa, giunta alla sesta generazione, è una vettura compatta e spaziosa, dotata di tecnologie all’avanguardia come i fari a matrice di LED IntelliLux, che illuminano la strada meglio di qualunque altro sistema nel segmento, garanzia di sicurezza e comfort di guida. Anche per questo motivo gli esperti di settore l’hanno premiata con il prestigioso titolo di Best Buy Car of Europe in 2020 di Autobest, composta da giornalisti internazionali provenienti da 31 paesi.

Ottima crescita nel mercato delle auto con una quota del 4,1% ottenuta grazie, oltre che alla Corsa, all’ottimo risultato dell’Opel Mokka, il SUV che rappresenta il nuovo corso stilistico del costruttore tedesco caratterizzato da audacia e purezza e molto apprezzato dai clienti italiani. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, la crescita del Mokka è stata del 60%.

Ottimo traguardo ottenuto anche nel mercato dei veicoli commerciali elettrici

Notevole il risultato della casa automobilistica tedesca nel mercato dei veicoli commerciali elettrici dove si afferma al primo posto in Italia con una quota del 22,9% nel mese di marzo. Il marchio conferma, inoltre, la prima posizione nei veicoli commerciali a zero emissioni anche nel primo trimestre.

L’elettrificazione è un percorso già avviato per Opel, che vanta un’ampia gamma di veicoli da lavoro mossi da motori elettrici. Ne fanno parte il Combo-e Cargo, con volumi di carico da 3,3 a 4,4 m³ e due diverse lunghezze, il Vivaro-e con volumi di carico da 5,3 a 6,6 m³ e due diverse lunghezze, e il Movano-e con volumi di carico da 11,5 a 15 m³ e tre diverse lunghezze.

A questi si affianca il modello più apprezzato della gamma elettrica dei veicoli commerciali del brand, che nelle grandi flotte italiane è stata la Opel Corsa-e N1, che assicura costi ridotti di gestione, dimensioni compatte e zero emissioni di CO2 che assicurano l’accesso nelle zone dove ai veicoli termici non è permesso.