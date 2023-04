Leclerc: “È il peggior inizio di stagione che abbia mai avuto”

Charles Leclerc ha vissuto il peggior inizio di stagione da quando è un pilota di Formula 1. Il monegasco ha due zeri nelle prime tre gare e non nasconde la sua frustrazione, visto che ha solo sei punti. Spera quindi di poter ribaltare la situazione e sottolinea che il suo obiettivo per le prossime gare sarà quello di concludere il weekend senza battute d’arresto.

Leclerc frustrato dal suo peggior inizio di campionato in Formula 1 con due ritiri e appena 6 punti dopo due gare

Leclerc ha iniziato l’anno con un ritiro in Bahrain a causa di un problema di affidabilità con la SF-23. Di conseguenza ha dovuto prendere una penalità a Jeddah ed è riuscito a risalire solo fino alla settima posizione, mentre in Australia un contatto con Lance Stroll nelle prime fasi lo ha messo fuori gara. “Sono frustrato, ovviamente è il peggior inizio di stagione che abbia mai avuto. Ho solo sei punti, è frustrante”, ha dichiarato il pilota monegasco in dichiarazioni pubblicate da Motorsport.com.

Leclerc ritiene che il suo contatto con Stroll sia stato un qualcosa che può capitare al primo giro quindi capisce il motivo per cui la direzione di gara non ha previsto penalità per il canadese nonostante abbia causato il suo ritiro. “Alla curva 1 me la sono presa comoda. Alla curva 3 onestamente non avevo intenzione di sorpassare lì, ma Lance ha dovuto rallentare molto la macchina in frenata perché Fernando a sua volta ha dovuto farlo, a causa delle vetture davanti” ha spiegato Leclerc.

Charles Leclerc abbandona la SF-23 in Curva 3 al primo giro

Così, la corsa del monegasco si è conclusa appena iniziata e, dopo due zeri in tre gare, Leclerc è già a 63 punti dal leader di Coppa del Mondo, Max Verstappen. Per questo motivo il ferrarista sostiene che il suo obiettivo ora è quello di finire il prossimo Gran Premio senza battute d’arresto per ribaltare la situazione.