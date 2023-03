Charles Leclerc fiducioso dei miglioramenti della Ferrari dopo le prove libere in Australia

Il pilota della Charles Leclerc ha registrato ottime prestazioni nelle prove libere per il Gran Premio du Formula 1 d’Australia all’Albert Park. Il pilota monegasco pensa che la Scuderia del cavallino rampante abbia fatto un chiaro passo nella giusta direzione venerdì. Mentre Leclerc è arrivato secondo nella classifica dei tempi nelle seconde prove libere in Australia, è stata una sessione di FP2 in gran parte poco rappresentativa, con l’arrivo della pioggia che ha compromesso la corsa in pista.

Crescono fiducia e ottimismo in Charles Leclerc dopo le prime prove libere del GP d’Australia

Leclerc aveva concluso la prima sessione di prove libere al quinto posto, mezzo secondo dietro il battistrada Max Verstappen, e poco più di un decimo dal compagno di squadra della Ferrari Carlos Sainz. Nonostante la corsa limitata, che non è stata aiutata da una bandiera rossa durante le FP1 a causa della mancanza di dati GPS del circuito, Leclerc ha ritenuto che la Ferrari avesse fatto un passo avanti con il tempo fatto segnare venerdì dopo aver valutato diverse opzioni di configurazione.

“Penso che abbiamo fatto di nuovo molte scansioni in termini di direzione del setup”, ha detto, quando gli è stato chiesto del suo carico di lavoro venerdì. “Sento che la sensazione è leggermente migliore rispetto alle precedenti gare. Quindi questo è positivo: è probabilmente la nostra FP2 più positiva della stagione, il che non significa molto, ma almeno è un venerdì che si conclude con una nota positiva. Quindi ora dobbiamo lavorare, fare un altro passo nella giusta direzione domani e, si spera, saremo un po’ più vicini alle Red Bull domani, e soprattutto dopo domani”.

Con il ritmo sul giro singolo della Ferrari non lontano da quello della Red Bull, Leclerc ritiene che la Scuderia sarà ancora in grado di essere competitiva con Verstappen e Sergio Perez durante la sessione cruciale del Q3 di sabato, ma potrebbe avere difficoltà per il ritmo di gara.