Ferrari 360 Challenge Stradale: 20 anni di emozioni

La Ferrari 360 Challenge Stradale fu presentata al Salone di Ginevra, nel mese di marzo del 2003. Sono passati 20 anni dal suo debutto, ma quest’auto sportiva non ha perso una virgola del suo fascino. Era la versione estrema della 360 Modena che, insieme alla 360 Spider, affiancò in listino. Rispetto alla coupé “standard”, proponeva contenuti di taglio più racing, che le conferivano una specifica identità.



La sua origine si legava alla radicata tradizione Ferrari nel realizzare vetture direttamente derivate dalle corse. Grande la purezza con cui era interpretata la liaison. Nel caso specifico, l’esperienza veniva dalle sfide dei campionati monomarca e dalle gare granturismo.

Il forte legame con le corse si esprimeva sulla Ferrari 360 Challenge Stradale con una decisa riduzione del peso della vettura, ottenuto anche grazie ad un allestimento strettamente racing. Significativi gli interventi eseguiti su aerodinamica, assetto, freni e cambio, per conferirle un’indole più corsaiola.

Il colore scelto per la presentazione della vettura fu il nuovo ‘Rosso Scuderia‘ utilizzato sulle monoposto di Formula 1. Un modo per ribadire ulteriormente il legame con la pista. Con la Ferrari 360 Challenge Stradale la casa di Maranello fece il suo ritorno alla pura essenzialità delle vetture da competizione. Tutto ciò che non era funzionale alle prestazioni ed alla sicurezza venne ridotto all’essenziale oppure eliminato.

Questa berlinetta prese forma in 1274 esemplari. Oggi, come allora, è molto ricercata. Fra i suoi punti di forza, la leggerezza e l’assetto corsaiolo, che le conferiscono un handling preciso e sincero. La minore altezza da terra fa la sua parte nella riduzione dei trasferimenti di carico. Il look esprime la superiore tempra caratteriale, con dettagli più muscolari rispetto alla 360 Modena.

Cambiano i paraurti, le minigonne e il cofano posteriore, dove spunta un piccolo spoiler. Se ne giova il carico verticale, cresciuto del 50%. Cambiano anche il lunotto e gli specchietti retrovisori, che concorrono a definire l’indole più aggressiva del modello. La Ferrari 360 Challenge Stradale sfoggia anche dei nuovi cerchi da 19 pollici, con estetica da motorsport. Non meno racing è l’abitacolo, alleggerito anche attraverso l’uso di materiali compositi.

Sotto il cofano pulsa un motore V8 da 3.6 litri, portato a 425 cavalli di potenza massima. Facile intuire la forza di una simile scuderia, espressa su un peso a secco di soli 1180 chilogrammi. Ad aiutare il pilota nella gestione dei purosangue di razza emiliana provvede un efficace cambio elettroattuato F1, reso ancora più veloce che sulla Modena. I freni carboceramici garantiscono rallentamenti perentori e grande resistenza al fading.

Scheda tecnica Ferrari 360 Challenge Stradale

Foto Ferrari

Motore

Motore: posteriore, longitudinale, 8V 90°

posteriore, longitudinale, 8V 90° Alesaggio e corsa: 85 x 79 mm

85 x 79 mm Cilindrata unitaria: 448,29 cm3

448,29 cm3 Cilindrata totale: 3586,20 cm3

3586,20 cm3 Rapporto di compressione: 11,2 : 1

11,2 : 1 Potenza massima: 313 kW (425 CV) a 8500 giri/min

313 kW (425 CV) a 8500 giri/min Potenza specifica: 119 CV/litro

119 CV/litro Coppia massima: 373 Nm (38 kgm) a 4750 giri/min

373 Nm (38 kgm) a 4750 giri/min Distribuzione: bialbero, 5 valvole per cilindro

bialbero, 5 valvole per cilindro Alimentazione: iniezione elettronica Bosch Motronic ME7.3

iniezione elettronica Bosch Motronic ME7.3 Accensione: mono, elettronica statica Bosch Motronic ME7.3

mono, elettronica statica Bosch Motronic ME7.3 Lubrificazione: carter secco

carter secco Frizione: monodisco

Autotelaio

Telaio: tubolare in alluminio

tubolare in alluminio Sospensioni anteriori: indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice Sospensioni posteriori: indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice Freni: a disco, carboceramici

a disco, carboceramici Cambio: 6 rapporti + RM, elettroidraulico F1

6 rapporti + RM, elettroidraulico F1 Sterzo: pignone e cremagliera

pignone e cremagliera Serbatoio carburante: capacità 95 litri

capacità 95 litri Pneumatici anteriori: 225/35 ZR 19

225/35 ZR 19 Pneumatici posteriori: 285/35 ZR 19

Carrozzeria

Tipo di carrozzeria: berlinetta, 2 posti

berlinetta, 2 posti Lunghezza: 4477 mm

4477 mm Larghezza: 1922 mm

1922 mm Altezza: 1199 mm

1199 mm Passo: 2600 mm

2600 mm Carreggiata anteriore: 1669 mm

1669 mm Carreggiata posteriore: 1617 mm

1617 mm Peso: 1180 kg a secco

Prestazioni

Velocità massima: 300 km/h

300 km/h Accelerazione da 0 a 100 km/h: 4,1 s

4,1 s Accelerazione da 0 a 400 metri: 12,1 s

12,1 s Accelerazione da 0 a 1000 metri: 22,0 s

Consumi ed emissioni

Ciclo urbano ECE: 30,1 litri/100 km

30,1 litri/100 km Ciclo extraurbano EUDC : 12,7 litri/100 km

: 12,7 litri/100 km Consumo combinato ECE+EUDC: 19,1 litri/100 km

19,1 litri/100 km Emissioni CO2 combinato: 440 g/km