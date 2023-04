Stellantis ha guadagnato il 50% in più su ogni auto venduta nel 2022

Il gruppo Stellantis ha chiuso lo scorso anno con un risultato record grazie all’aumento dei prezzi dei propri modelli venduti, come praticamente tutti i gruppi. Nel caso dell’azienda guidata da Carlos Tavares, che nel 2022 ha privilegiato la distribuzione dei pochi microchip per le fabbriche che producevano modelli più costosi, il profitto per ogni auto è cresciuto di quasi il 50 per cento, con quasi 4.000 euro per unità.

Stellantis ha aumentato di quasi il 50% il profitto su ogni auto venduta nel 2022 rispetto a quanto registrato nell’anno precedente

Secondo il quotidiano El Economista, Stellantis ha superato gruppi come Volkswagen o Ford realizzando una media di 30.857 euro per ogni modello venduto nel mondo (il 33,5 per cento in più), che si è tradotto in 3.993 euro di guadagno per ogni vettura, il 46 per cento in più rispetto l’anno precedente.

Stellantis non commercializza marchi di lusso irraggiungibili come Ferrari, Lamborghini o Porsche, o altri di fascia alta come Tesla, BMW o Mercedes. Tuttavia, si distingue tra i produttori nella sua fascia di prezzo. Con questi numeri precede infatti Volkswagen (2.655 euro a vettura, il 18 per cento in meno), Ford (2.271 euro), Toyota (1.893 euro), Kia (1.772 euro, il 36,5 per cento in meno) o Hyundai (1.765 euro, il 44 per cento in meno). Insomma un’ottima notizia per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che ha fatto di necessità virtù e avendo a disposizione solo pochi microchip ha deciso di puntare sulle auto più redditizie.

Si spera naturalmente che nel 2023 le cose possano andare ancora meglio dato che Stellantis cercherà di aumentare ulteriormente la redditività delle sue auto come già annunciato in precedenza dai dirigenti del gruppo automobilistico. Ricordiamo infine che molte novità importanti attendono i brand dell’azienda nei prossimi mesi.