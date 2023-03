Ferrari 812: avvistato il successore in nuove foto spia

Il successore della Ferrari 812 ha messo piede sulla neve per la prima volta dopo un lungo anno. La casa di Maranello è arrivata in quest’ultimo tratto dei test invernali con il mulo di questa sportiva nascosta dietro la carrozzeria modificata della Roma. Si tratta di una supercar dal potente motore V12 che affronta una nuova fase di test prima del debutto nel 2024.

Nuovo avvistamento per il prototipo camuffato del successore di Ferrari 812

Alcune nuove foto spia del progetto « F167 » mostrano la Ferrari Roma modificata che cerca di scappare velocemente dai temutissimi fotografi della zona, che hanno sorpreso la sportiva italiana all’uscita di una delle strade che conducono agli impianti di uno dei fornitori abituali del cavallino rampante presenti sul territorio. L’auto sportiva entry-level della Ferrari continua a essere utilizzata per nascondere l’erede della Ferrari 812 Berlinetta, dal momento che entrambi i modelli condividono la sua sofisticata piattaforma “nextGeneration”, la stessa che ospita anche il nuovo Ferrari Purosangue.

Considerato a lungo come l’ultimo modello di Ferrari dotato di un potente motore V12, l’esenzione ottenuta dalla Germania per l’utilizzo di carburanti sintetici fa si che non si dovrebbe trattare dell’ultimo modello della Ferrari dotato con questo motore imponente che, senza soccombere a nessuna tecnologia di elettrificazione produrrà una potenza massima di almeno 725 CV offerti dal Purosangue, il crossover sportivo di recente introduzione, la cui produzione è esaurita fino al 2025.

Vedremo dunque a proposito di questo atteso nuovo modello del cavallino rampante, erede della Ferrari 812 quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane.