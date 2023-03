Tavares propone batterie più leggere per abbassare i costi delle auto elettriche

Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, è stato il protagonista principale del Freedom of Mobility Forum che cerca formule per ottenere un uso dell’auto più pulito e conveniente per tutti i cittadini. Tra le sue formule per raggiungere questo obiettivo, ha evidenziato la produzione di batterie più leggere con maggiore autonomia e l’uso di materiali diversi, oltre a promuovere un’adeguata rete di punti di ricarica. Tutto questo finalizzato al raggiungimento del grande obiettivo del futuro, che sarà “raggiungere una mobilità sicura, pulita e conveniente”.

Tavares: batterie più leggere e costi più bassi per rendere le auto elettriche più accessibili

Questo processo di mobilitazione pulito richiede l’uso di minerali e materie prime che possono causare problemi di approvvigionamento. Per evitare ciò è necessario incrementare la ricerca e lo sviluppo con l’obiettivo di ottenere materiali più alla portata di tutti e che non rappresentino problemi di approvvigionamento, come ora può accadere con il litio. Secondo Carlos Tavares bisognerà attendere qualche anno prima che, probabilmente alla fine di questo decennio, si possano vedere risultati significativi in ​​questo campo di ricerca.

“Dobbiamo fare veicoli più leggeri”, ha sottolineato il manager portoghese. Per questo è necessario ridurre il peso delle batterie con l’utilizzo di prodotti chimici diversi da quelli attuali, anche se questo può comportare una diminuzione dell’autonomia. Ma questa circostanza non sarebbe così importante se la rete dell’infrastruttura di ricarica fosse sufficientemente ampia da non far preoccupare i conducenti di sapere quando e dove ricaricare.

Carlos Tavares CEO Stellantis

Infine, Tavares e il resto dei relatori del Forum si sono occupati di altre questioni, come i biocarburanti. Il numero uno di Stellantis si dice favorevole a questa tecnologia, purché possa dimostrare che sarà un carburante veramente neutro, sia nella sua preparazione che nel suo utilizzo.