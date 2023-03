Stellantis annuncia l’ordine del giorno e i relatori del Freedom of Mobility Forum

Il Freedom of Mobility Forum, avviato da Stellantis e facilitato da Wavestone come terza parte neutrale, ha annunciato l’ordine del giorno e i relatori per il dibattito digitale dal vivo del 29 marzo: “In un mondo decarbonizzato, la libertà di mobilità essere accessibile solo a pochi felici?

Freedom of Mobility Forum: Stellantis annuncia relatori e ordine del giorno

Il dibattito digitale in diretta sarà trasmesso in webcast a partire dalle 14:30 CEST / 8:30 EDT e riunisce una vasta gamma di rappresentanti di imprese, giovani, esperti di clima, società civile, lavoro e dialogo sociale per un dibattito aperto sui fatti, sfide e soluzioni per preservare la libertà di movimento per tutti nel contesto del cambiamento climatico e di un mondo decarbonizzato. Gli scambi risultanti dovrebbero essere vivaci, poiché i partecipanti mantengono la passione per preservare la libertà di mobilità per tutti, ma presentano visioni diverse.

il Freedom of Mobility Forum di Stellantis mira a promuovere una discussione aperta basata sui fatti e invita il pubblico a partecipare a una sessione di domande e risposte di 30 minuti. Dopo il dibattito, il Freedom of Mobility Forum pubblicherà su freedomofmobilityforum.org suggerimenti chiave che le parti interessate potranno sfruttare nei rispettivi settori. La piattaforma funge da fonte di informazioni e contenuti curati relativi al “Tema dell’anno” tra le edizioni annuali del Forum.

I seguenti relatori sono stati proposti attraverso il voto del comitato consultivo del forum sulla libertà di mobilità:

Business Community

Carlos Tavares (Portogallo), CEO, Stellantis, Co-presidente del comitato consultivo del Freedom of Mobility Forum

Youth

Temilade Salami (Nigeria), fondatore, EcoChampions, Membro dell’UNESCO SDG4Youth Network

Climate Experts

Yamina Saheb (Algeria), Autrice, The Intergovernmental Panel on Climate Change ; Senior Energy Policy Analyst, OpenExp

Civil Society

Benjamin Welle (USA), Director, Integrated Transport & Innovation, WRI Ross Center for Sustainable Cities

Måns Nilsson (Sweden), Executive Director,Devesh Shah (India), Amministratore Delegato, Facilitatrice dell’Evento della Rete