Fiat Chrysler: in America Latina cambio al vertice per il settore della comunicazione

Il 3 settembre scorso, il giornalista Fernão Silveira ha assunto la direzione di Fiat Chrysler Automotive (Corporate Communications and Sustainability) per l’America Latina. Con 20 anni di esperienza nel settore delle comunicazioni, il dirigente in passato è stato responsabile di Ford Communications per il Sud America.

Prima di entrare nel settore automobilistico, Fernão Silveira è stato responsabile della comunicazione aziendale presso CASE Consulting e Thomas Case & Associados, Catho Online e Dow Química, dove ha sviluppato e gestito progetti regionali e globali, per quattro anni e mezzo presso la sede centrale dell’azienda in Michigan (USA).

Un nuovo responsabile della comunicazione è stato nominato da Fiat Chrysler in America Latina nei giorni scorsi

Il manager è stato responsabile delle comunicazioni globali per l’operazione Dow Olympic & Sports Solutions, responsabile delle strategie di comunicazione globale dell’azienda per tre edizioni dei Giochi olimpici. Ha inoltre diretto la comunicazione globale della piattaforma di innovazione, ricerca, sviluppo e istruzione STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Fernão Silveira ha iniziato la sua carriera scrivendo per il Diário do Grande ABC, lavorando sulle versioni stampate e online del giornale. È stato anche editore del portale Terra. Ha conseguito una laurea in giornalismo all’Universidade Metodista di San Paolo, con un diploma post-laurea in Comunicazione aziendale e pubbliche relazioni presso il Casper Libero College e una specializzazione in Affari aziendali presso la Fundação Getúlio Vargas.

“L’industria automobilistica ha grandi sfide comunicative e opportunità che richiedono un approccio integrato e completo, utilizzando molteplici strumenti per interagire in modo appropriato con opinion maker, comunità e consumatori”, osserva il nuovo direttore delle comunicazioni aziendali e della sostenibilità presso Fiat Chrysler Automobiles. Giovanni Battista Ciaco, di cui Silveira ha preso il posto, resta responsabile della Brand Marketing Communication Direzione del TUF, al comando, tra le altre attività, della Pubblicità e Marketing del gruppo in America Latina.