Jeep Wagoneer EV e Recon: prime immagini dal vivo

In occasione del Meeting con i rivenditori americani che si è svolto a Las Vegas nei giorni scorsi Stellantis ha mostrato alcuni dei futuri modelli tra cui Jeep Wagoneer EV e Recon. Per quanto riguarda Recon le immagini mostrano un fuoristrada robusto e squadrato. Questo modello non sostituirà la Wrangler ma la affiancherà.

Jeep Wagoneer EV e Recon: I due SUV elettrici mostrati dal vivo per la prima volta ai rivenditori americani

Il veicolo sarà disponibile solo come veicolo elettrico. Sarà costruito attorno alla nuova piattaforma Stellantis STLA Large e verrà fornito con accessori fuoristrada adeguati come la tecnologia e-locker, la gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, i ganci di traino e la protezione del sottoscocca. Questo sarà il primo modello elettrico al 100 per cento ad essere commercializzato da jeep in Nord America, dato che Jeep Avenger non viene venduto in quell’area del mondo.

Un’altra Jeep completamente elettrica, ma con in mente un pubblico molto diverso è la Jeep Wagoneer EV che arriverà sul mercato con l’obiettivo di fare concorrenza a veicoli quali la BMW iX . Come la Recon, è costruita attorno alla piattaforma STLA Large, ma le sue dinamiche di guida e il suo stile sono ottimizzati per le la guida urbana.

Quella piattaforma può ospitare batterie fino a 100 kWh e sebbene Jeep non abbia fornito dettagli specifici sulla batteria o sui tempi di ricarica, ha indicato un’autonomia di guida di 700 km quando ha annunciato per la prima volta il concept lo scorso settembre. Jeep Wagoneer EV sarà capace di erogare oltre 600 cavalli alle sue quattro ruote grazie a due motori elettrici che possono spingerlo fino a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

Finora abbiamo visto il Wagoneer S solo in forma concettuale, ma è previsto il suo debutto pubblico in forma di produzione entro la fine dell’anno, con le vendite in Nord America ed Europa che inizieranno nel 2024.