Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet all’asta in UK

Ci sarà anche un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet del 1949, carrozzata Pinin Farina, nella lista dei lotti offerti alla tentazione dei potenziali acquirenti da Silverstone Auctions, nell’asta “Auctions Supercar Fest Sale of Iconic and Classic Cars 2023”. L’appuntamento col martello del banditore è fissato per la giornata di sabato 20 maggio, a Sywell, contea di Northampton (Regno Unito).

La splendida vettura del “biscione” di cui ci stiamo occupando è stata superbamente restaurata nel 2009. Tuttora, secondo quanto riferisce il venditore, è in ottimo stato. Si tratta dell’esemplare con telaio numero 915725 e si offre alla vista con un elegante abito blu. Questa scoperta a due posti secchi è perfetta per chi vuole tuffarsi nelle emozioni dei tempi romantici, godendo in pieno delle sensazioni della “Dolce Vita“, con una sua declinazione ante litteram.

L’Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet è perfettamente intonata all’immagine di un “biscione” capace di costruire auto speciali, tutte da guidare. Vanta sospensioni a ruote indipendenti, freni generosamente dimensionati, cambio di manovrabilità sportiva. Il motore è in linea con la migliore tradizione del marchio. Stiamo parlando di un 6 cilindri da 2.4 litri in grado di sviluppare una potenza massima di 105 cavalli. Ad irrorarlo di energia vitale provvedono 3 carburatori.

Notevolmente più leggera della berlina e con telaio a passo corto, la Super Sport può superare facilmente i 160 km/h di velocità. Davvero niente male, specie col vento che accarezza i capelli. L’Alfa Romeo 6C 2500SS proposta da Silverstone Auctions è lussuosamente vestita con una carrozzeria cabriolet a due posti secchi plasmata da Pinin Farina. Un esemplare simile a questo ottenne il Best of Show al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, nel 1949.

Ora per gli alfisti più ricchi e sentimentali si apre la possibilità di acquistare questa scoperta da sogno, estremamente elegante e glamour. Le stime della vigilia si spingono fino a 340 mila sterline, pari a circa 386 mila euro, con il rapporto di cambio in vigore al momento della pubblicazione del post. Qualcuno di voi è pronto a staccare l’assegno?

Fonte | Silverstone Auctions

Foto | Facebook