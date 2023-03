Targa Florio Historic Regularity Rally 2023 per auto storiche

Si avvicina l’appuntamento con la Targa Florio Historic Regularity Rally 2023, in programma dal 4 al 6 maggio. In quei giorni andrà in scena anche la Targa Florio Rally, gara valida per il tricolore della specialità, che continua la numerazione della corsa ideata da don Vincenzo Florio. I due eventi, però, non si accavalleranno.

Ormai manca poco più di un mese all’Historic Regularity Rally, tappa siciliana del Campionato Italiano a Media. Sulle Madonie, i concorrenti si confronteranno con il GPS in 9 prove a media, su un totale di 176 chilometri. Teatro del confronto alcuni tratti del leggendario Circuito delle Madonie, ma non solo.

Per rendere tutto più complesso, gli organizzatori hanno pensato di consegnare i road book di ogni tappa, a ciascun equipaggio, poco prima della partenza. Così non si potranno fare delle ricognizioni e non si potranno studiare prima le carte. Tutto sarà affidato alla bravura e alla capacità di rapido adattamento. Una sfida nella sfida, per un pacchetto ancora più impegnativo. Agli uomini e alle donne della FICR (Federazione Italiana Cronometristi) il compito di determinare le classifiche, tenendo conto dei rilevamenti lungo il percorso.

Lo start alla gara di regolarità è previsto in via Ruggiero Settimo a Palermo. Termini Imerese farà da cornice all’arrivo della manifestazione. I collezionisti hanno già segnato in agenda l’appuntamento. Il quartier generale e il parco assistenza saranno nell’area delle Tribune della Targa Florio. Qui si svolgeranno anche le verifiche pre-gara. Le auto saranno distinte per cilindrata e fascia di età. Fino a 1300 centimetri cubi, da 1301 a 2000 centimetri cubi, oltre 2000 centimetri cubi.

Sul fronte anagrafico, ci saranno la classe delle vetture costruite prima del 31 dicembre 1961, quella delle vetture costruite tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1965, quella delle vetture costruite tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1971, quella delle vetture costruite tra il 1° gennaio 1972 e il 31 dicembre 1981, quelle delle vetture costruite tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1990. Segue, per sommi capi, l’articolazione dell’evento. Quando avremo notizie più dettagliate, sarà nostra cura aggiornare il quadro.

Programma Targa Florio Historic Regularity Rally 2023

Giovedì 4 Maggio

10:00 Apertura del quartier generale

16:00-19:00 Possibilità di anticipare le verifiche sportive e tecniche (Floriopoli – Termini Imerese – PA)

Venerdì 5 Maggio

08:00-12:00 Verifiche sportive e tecniche (Floriopoli – Termine Imerese – PA)

1a Tappa – 3 PM (Per un totale di 65 Km)

14:00 Cerimonia di partenza (Piazza Ruggero Settimo – PA)

20:45 Cena di fine tappa (Floriopoli – Termini Imerese – PA)

Sabato 6 Maggio

2a Tappa – 6 PM (Per un totale di 111 Km)

08:00 Partenza (Floriopoli – Termini Imerese – PA)

15:30 Arrivo e cerimonia di premiazione (Belvedere principe di Belmonte – Termini Imerese – PA)

Fonte | Targa-Florio.it