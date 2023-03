Coppa Milano-Sanremo 2023: si parte

Oggi è entrata nel vivo la Coppa Milano-Sanremo 2023, che andrà in scena fino al 26 marzo. Terminata l’attesa, per i partecipanti e il pubblico è tempo di immergersi nelle atmosfere rombanti e colorate della XIV Rievocazione Storica della mitica gara. Ai nastri di partenza si sono presentate 100 auto di grande pregio, pronte a confrontarsi con le insidie della regolarità, lungo un rivoluzionario percorso di oltre 900 chilometri. Saranno attraversati i territori di 3 regioni: Lombardia, Piemonte e Liguria.

Ancora una volta si profila un evento glamour e pieno di charme. Il parterre si compone di modelli capaci di spingere a mille le pulsazioni cardiache. Gli equipaggi si cimenteranno in 115 prove speciali, con lo spirito dei gentleman driver. Non mancherà una dose di sano agonismo, ma in una miscela fatta anche d’altro. La gara di regolarità classica assegnerà punti importanti per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport.

Al via, 80 auto d’epoca e 20 moderne. Si spazia dalla Bugatti Tipo 37A del 1927 alla Pagani Huayra HP del 2023, dalle Mercedes 300 SL Gullwing alla Ferrari F40. Modelli di inestimabile valore storico e culturale che, insieme a tanti altri di altissimo pregio, renderanno la manifestazione irresistibile agli occhi degli appassionati, pronti a tuffarsi nella sua trama.

Alla coppia vincitrice, oltre al classico trofeo, andranno 2 orologi Wyler Vetta. Lo storico marchio svizzero collabora quest’anno all’evento e realizzerà appositamente una serie limitata di 300 cronografi in onore della leggendaria corsa automobilistica.

Il via alle danze della Coppa Milano-Sanremo 2023 ha avuto oggi una cornice d’eccezione: l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui gli equipaggi, oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e agli entusiasmanti giri liberi in pista, hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in 24 nuove prove speciali sull’iconico tracciato, in uno sviluppo che comprende anche le antiche e leggendarie sopraelevate. A fine giornata, l’opening ufficiale al Milano Verticale | UNA Esperienze, l’esclusivo design hotel di Gruppo UNA situato nel distretto di Porta Nuova-Garibaldi-Corso Como.

Domani la prima tappa, che prenderà le mosse da Piazza XXV Aprile, nel capoluogo regionale lombardo, alla volta delle prove cronometrate d’apertura. Previsti l’attraversamento dei paesi del Monferrato e la sfilata nel centro storico di Asti. Nella città piemontese si svolgerà un light lunch, nella spettacolare cornice di Palazzo Mazzetti. La competizione entrerà poi nel vivo, proseguendo nei territori delle Langhe, per poi affrontare il Colle d’Oggia e del Melogno. Molto impegnative le prove a cronometro previste nel tragitto pomeridiano. La seconda giornata di gara terminerà a Sanremo, la celebre Città dei Fiori, con il tradizionale défilé per le vie del centro cittadino. Per la cena, non poteva esserci cornice migliore del Casinò.

Altre sfide sono previste nella giornata di sabato 25 marzo, quando gli equipaggi raggiungeranno lo Yacht Club di Marina di Loano, per il light lunch. Poi la ripartenza, alla volta di Genova, meta conclusiva della giornata. All’Acquario del capoluogo regionale ligure avrà luogo l’esclusivo gala dinner. Tappa finale nella giornata di domenica 26 marzo, quando le auto storiche e moderne della Coppa Milano-Sanremo 2023, dopo l’attraversamento di territori ricchi di fascino, rientreranno a Milano, con uno scenografico arrivo nel cuore del centro storico.

La cerimonia conclusiva di premiazione si svolgerà presso la sede dell’AC Milano di Corso Venezia, che quest’anno festeggia i 120 anni di attività. All’interno di questa quattordicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa “Coppa delle Dame“, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo. Tanti, dunque, gli elementi di richiamo di questo evento imperdibile, che negli anni ha richiamato anche grandi campioni e illustri personaggi del jet set internazionale.