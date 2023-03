Cavallino Classic Modena: verso l’evento 2023

Cresce l’attesa per “Cavallino Classic Modena“, in programma dal 12 al 14 maggio 2023, nella città natale di Enzo Ferrari. Una cornice del genere pretende l’eccellenza. Con gli uomini di Canossa Events sul ponte di comando, non c’è alcun dubbio sul suo raggiungimento. Quello che si profila all’orizzonte è un “Concorso d’Eleganza” unico nel suo genere, aperto a 25 auto straordinarie della casa di Maranello. Stiamo parlando di opere d’arte a quattro ruote, accuratamente selezionate. La loro presenza catalizzerebbe l’attenzione persino al Louvre, tanto è il loro fascino espressivo e il loro valore storico e culturale.

I collezionisti Ferrari sono pronti a tuffarsi in questa tre giorni da sogno, insieme a pochi altri fortunati, che potranno godere della magia dell’evento. Non mancheranno le emozioni per il palato, grazie allo chef Massimo Bottura. Il tutto a Casa Maria Luigia, un rifugio incantevole alle porte di Modena, non troppo distante da via Paolo Ferrari 85, dove tutto ebbe inizio il 18 febbraio 1898, con la nascita del fondatore del mito del “cavallino rampante“.

La prestigiosa dimora scelta per accogliere “Cavallino Classic Modena”, per l’occasione, sarà aperta ai soli partecipanti del Concorso d’Eleganza, fatta eccezione per un numero molto limitato di ospiti. Come fanno sapere dall’organizzazione, l’evento sarà caratterizzato da Ferrari eccezionali. Queste saranno giudicate secondo le linee guida dall’International Advisory Council for Preservation of the Ferrari Automobile (IAC/PFA). Nella stessa cornice si darà, in qualche modo, continuità alle celebrazioni del Centenario della 24 Ore di Le Mans, con alcune auto legate al Circuito della Sarthe, per un impiego agonistico diretto o per altro.

Clou della manifestazione, sempre a Casa Maria Luigia, il Concorso d’Eleganza di sabato 13 maggio. Nella stessa giornata, in fascia pomeridiana, le vetture partecipanti raggiungeranno in convoglio il centro storico di Modena, per una parata memorabile, tutta da vivere. Qui le vette dell’entusiasmo raggiungeranno il loro diapason, nell’abbraccio di un pubblico caloroso e competente. Nello stesso weekend, la città natale di Enzo Ferrari ospiterà il Motor Valley Fest, una grande celebrazione dedicata a tutti i marchi automobilistici dell’area.

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events