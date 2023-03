Nuova Opel Grandland: Stellantis investe 130 milioni di euro a Eisenach

Stellantis annuncia un investimento di oltre 130 milioni di euro nel suo stabilimento di Eisenach, in Germania, luogo di nascita del SUV compatto Opel Grandland. Questa decisione consentirà di produrre la nuova Opel Grandland elettrica sulla nuovissima piattaforma STLA Medium. La produzione di questo nuovo veicolo elettrico (BEV) dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2024.

Stellantis: investimento di oltre 130 milioni di euro nel suo stabilimento di Eisenach per la nuova Opel Grandland

L’aggiunta di un veicolo BEV a Eisenach supporta l’ambizioso obiettivo di Opel di diventare un marchio 100% elettrico in Europa entro il 2028. L’Opel Grandland, attualmente prodotto a Eisenach, dispone già di versioni ibride plug-in.

“Eisenach, la più compatta delle nostre fabbriche tedesche, ha dimostrato la sua volontà di migliorare la qualità”, ha affermato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “L’assegnazione di STLA Medium, una delle nostre nuove piattaforme 100% elettriche, a Eisenach consentirà ai talentuosi dipendenti del sito di continuare sia a ridurre i costi sia a migliorare la qualità dei veicoli che producono, per la massima soddisfazione dei nostri clienti. »

“Da 31 anni assembliamo veicoli di qualità impeccabile qui in Turingia, migliorando costantemente la nostra competitività. E continueremo su questa strada con il successore elettrico di Opel Grandland”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel. “Questa decisione rappresenta un altro passo decisivo verso l’obiettivo dichiarato di Opel di diventare un marchio 100% elettrico in Europa entro il 2028”.

“In Stellantis, ‘vinciamo insieme’ è uno dei valori che ci guida e questo annuncio per il sito di Eisenach ne è un perfetto esempio”, ha affermato Xavier Chéreau, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel e Direttore delle Risorse Umane. e la trasformazione di Stellantis. “L’attenzione del management e dei dipendenti di Eisenach al miglioramento sia della qualità che dei costi, nonché il dialogo continuo e costruttivo con i rappresentanti sindacali tedeschi contribuiscono a definire questo futuro. »

“Un punto caldo per l’industria automobilistica, la Turingia sta attualmente effettuando la transizione verso l’elettromobilità”, ha affermato Bodo Ramelow, ministro-presidente del Land della Turingia. “In questo contesto, sono lieto che Opel abbia un ruolo chiave per noi e stia producendo una gamma di veicoli in continua evoluzione a Eisenach.”

Inaugurato nel settembre 1992 con la produzione della Opel Astra, lo stabilimento di assemblaggio di Eisenach si trova nel Land della Turingia, nella Germania centrale. Nel 2022, lo stabilimento ha celebrato il suo 30° anniversario con un open day che ha segnato la produzione di 3,7 milioni di veicoli.