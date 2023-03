Kimera EVO37: consegnato in Spagna il nuovo esemplare ‘Paula’

Procede con ritmo serrato lo sviluppo di Kimera Automobili che, dopo aver conquistato il pieno consenso del pubblico di tutto il mondo e aver perfezionato le prime consegne in Europa (Olanda, Svizzera) e negli Stati Uniti, approda anche in Spagna, e precisamente a Madrid con la sua Kimera EVO37.

Questa volta, la cerimonia di consegna avviene in onore di una persona speciale, un vero e proprio “ambasciatore” e mecenate del mondo del motorsport: Teo Martin, creatore e fondatore del Motor Sport Institute (MSI), una delle più belle e prestigiose realtà al mondo che opera nel campo dell’automobilismo sportivo.

Kimera EVO37 Paula

Kimera EVO37: a Madrid è stato consegnato un nuovo esemplare

Proprio Martin è stato uno dei primi cinque clienti che hanno subito creduto alla EVO37, quando questa era poco più che un bozzetto e un render digitale. Tuttavia, l’imprenditore spagnolo ha fortemente creduto nelle sue capacità e in quelle dell’azienda e di tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di quello che, quando gli fu prospettato, era poco più che un sogno.

La tenacia, la capacità e un estro del tutto italiano hanno dato vita a questa vettura che ha premiato, con interessi, coloro che ci hanno creduto per primi. Con il passare del tempo, infatti, il valore della Kimera EVO37 è cresciuto considerevolmente e questo incremento ha premiato coloro che hanno creduto nel progetto sin dalle prime fasi.

Luca Betti, Project Manager di Kimera Automobili, ha commentato il debutto della vettura nella penisola iberica, affermando che inizia a fare un certo effetto vedere che la famiglia delle vetture cresce di mese in mese.

Il processo di costruzione di un’auto è molto complesso e allineare tutti coloro che lavorano alla sua produzione (in particolare i fornitori), seguire tutte le attività che è indispensabile affrontare e coordinare tempi e costi, richiede un impegno titanico.

Tutte le persone che lavorano con Kimera Automobili, però, stanno affrontando questa sfida con grande professionalità e passione. Betti è personalmente orgoglioso di tutto questo perché si sente la responsabilità e l’onore di rappresentare un gruppo di persone eccezionali che dimostrano ancora una volta quanto sia forte e apprezzato il made in Italy ed in particolare quanto valore sia racchiuso nella tradizione dell’artigianato del Piemonte applicato al settore automotive.

Come da tradizione, anche questa nuova EVO37 è stata battezzata con un nome femminile. La nuova creatura prende il nome di Paula, in dedica alla nipotina del suo fortunato possessore. Dal punto di vista estetico, l’auto richiama quella della presentazione ufficiale, con un rosso Kimera e finiture in carbonio, alcantara antracite e rosso e alluminio fresato in CNC.

Ogni vettura può essere configurata a proprio piacimento sfruttando un avanzato simulatore VR in 3D

Ogni singolo esemplare viene completamente configurato e personalizzato dal suo futuro proprietario grazie ad un sofisticato simulatore VR in 3D presente presso Villa Kimera. Grazie a questo dispositivo, egli può entrare in un metaverso di realtà aumentata e cambiare ogni minimo dettaglio, richiedendo finiture dedicate – addirittura sulle parti meccaniche.

Dopo la presentazione a Madrid, Kimera Automobili si preparerà per un nuovo importante passo. A breve verrà infatti svelata una notizia che sicuramente sarà destinata a donare gioia a molti appassionati.

Ricordiamo che la Kimera EVO37 trae le proprie origini dal passato per far rinascere un’icona dell’automobilismo mondiale, la Lancia 037, portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile. Il risultato di questa fusione crono-culturale è un’autentica fuoriserie stradale da oltre 500 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima.

Questi numeri provengono da un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri con doppia sovralimentazione turbo/compressore e metodologie d’eccellenza tipiche dell’industria automotive e quanto di 3D scanning, reverse engineering, CAD, CAE, prototipazione rapida, fresatura in CNC, sinterizzazione, elettronica e il non plus ultra delle soluzioni tecnologiche disponibili.