Kimera EVO37 con livrea Martini Racing al rally della Costa Smeralda

Kimera EVO37 è l’omaggio che la casa automobilistica dell’imprenditore Luca Betti ha voluto fare alla Lancia 037, l’ultima vettura a trazione posteriore ad aver vinto il Campionato del Mondo Rally. La vettura vestirà la livrea Martini & Rossi per il Costa Smeralda International Historical Rally del prossimo mese.

Lì, sarà guidata da un pilota che anche lui fa parte della leggenda di questa auto: Miki Biasion. L’evento si svolgerà l’8 e il 9 aprile in Sardegna. Come dicevamo poc’anzi sarà Miki Biasion a guidare l’auto. Il due volte campione WRC ha guidato la 037 originale nel 1983, 1984 e 1985.

Svelata la Kimera EVO37 con Livrea Martini Racing

Oltre ad aver guidato la leggendaria vettura da rally di Lancia, Biasion è stato coinvolto nello sviluppo della Kimera EVO37, dopo aver effettuato test per mettere a punto l’auto fin dall’inizio della sua creazione. Questa sarà, tuttavia, la prima volta che l’auto indossa la livrea Martini che ha impreziosito notoriamente l’auto del Gruppo B.

La speciale livrea del Kimera 037 è stata svelata a Casa Martini, nello storico stabilimento di Pessione, in vista dello storico rally. L’EVO37 è alimentato da un motore a quattro cilindri turbo da 2,1 litri e sovralimentato che eroga oltre 500 CV e 550 Nm di coppia.

Il motore è stato costruito sotto la guida di Claudio Lombardi, l’ingegnere dietro il motore che ha alimentato la Lancia 037 da rally. Tutti i pannelli sono realizzati in fibra di carbonio e la potenza viene convogliata alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce.

Fino ad ora sono state vendute 27 unità di questa auto sulle 37 prodotte. Il prezzo è di 540 mila euro. Kimera afferma di aver consegnato la sua prima auto cliente, il numero di telaio 001/037, a un collezionista olandese il mese scorso. La seconda vettura sarà consegnata alla fine di aprile a un collezionista spagnolo.

