Fiat: uno dei futuri modelli sarà prodotto anche in Algeria

Fiat ha annunciato nelle scorse ore che da oggi è presente con 6 modelli nel mercato auto dell’Algeria. La principale casa automobilistica italiana inoltre nei prossimi mesi inizierà a produrre anche auto in quel paese nel nuovo stabilimento di Orano annunciato da Stellantis nei mesi scorsi dopo un accordo con il governo di quel paese. In questa fabbrica verranno prodotte 90 mila auto all’anno e tra queste ci sarà anche uno dei nuovi modelli che Fiat presenterà nei prossimi anni.

Uno dei modelli che sarà prodotto nel nuovo stabilimento Fiat in Algeria sarà una delle future auto che saranno svelate a breve

Al momento non è stato specificato di quale auto si possa trattare. Ricordiamo che nel 2023 Fiat lancerà sul mercato la nuova Fiat 600 e la nuova Fiat Topolino. La prima sarà un SUV compatto di segmento B erede della 500X che sarà prodotta a Tychy in Polonia. Sempre nel 2023 sarà svelata anche la nuova Topolino che sarà una microcar su base Citroen AMI pensata per attirare un pubblico di giovani facendoli così avvicinare al marchio di Torino. L’auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Nel 2024 sarà la volta della nuova Panda che sarà prodotta nell’est dell’Europa e che sarà molto diversa dal modello attuale. L’auto infatti passerà dal segmento A al segmento B aumentando di dimensioni e punterà forte sull’elettrico.

Infine nel 2025 dovrebbe arrivare una nuova top di gamma una vettura che sostituirà in un solo colpo Fiat Tipo e 500X e che dovrebbe essere un SUV. Si dice che questo modello sarà parente stretto della Citroen C3 Aircross. Secondo indiscrezioni ancora da confermare questa auto sarà prodotta da Stellantis in Marocco. Al momento dunque non si sa quale di queste 4 auto sarà il modello che verrà prodotto anche in Algeria. Supponiamo si possa trattar della nuova Fiat Panda o della nuova 600 dato che già le altre due saranno prodotte in Nord Africa. Vedremo se arriveranno conferme da qui a fine anno.