Ferrari: Briatore indica la via per superare la crisi

Flavio Briatore sostiene che la Ferrari deve effettuare un’analisi per trovare le cause dei suoi 15 anni senza vittorie. L’italiano sottolinea che solo il cambio del caposquadra non capovolgerà la situazione e ricorda che la Scuderia ha iniziato ad avere successo con Schumacher quando ha inglobato un gran numero di lavoratori della Benetton.

Ferrari deve fare un’analisi e capire i suoi problemi secondo Briatore

La crisi in casa Ferrari è più che evidente. Dopo aver iniziato la stagione 2022 come la squadra più forte, la scuderia di Maranello si è affievolita e nel 2023 ha dimostrato di essere un passo dietro Red Bull e Aston Martin, che li ha relegati al terzo team in griglia. l’equazione. Ma Flavio Briatore ricorda che la mancanza di risultati alla Scuderia non è un problema di ora, visto che non vince un titolo da più di 15 anni. “Serve un’analisi sul perché non vincono da più di 15 anni “, ha assicurato l’italiano in dichiarazioni rilasciate al Corriere Della Sera.

Per Briatore questa analisi dovrebbe essere fatta dalla “proprietà Ferrari”, anche se ammette che “non la vedo molto coinvolta in questo”. D’altronde l’imprenditore indica che, dopo i problemi della passata stagione, cambiare solo una persona non va a cambiare le cose. “Non basta cambiarne solo uno. Servono personaggi importanti in squadra, ora non ce ne sono. Ricordo che hanno cominciato a vincere ininterrottamente quando hanno tolto 10-12 persone dalla Benetton. Hanno fatto bene”, ha commentato.

“Binotto aveva fatto un buon lavoro, l’anno scorso la Ferrari era competitiva. Ma aveva concentrato troppe responsabilità su di sé e questo crea problemi”, ha detto. Allo stesso modo, Briatore sottolinea che il problema non sono i piloti, ricordando che Leclerc è stato molto vicino alle Red Bull. “C’è il pilota, è la macchina che manca. Se no come farebbe ad essere così vicino alla Red Bull in qualifica?”, ha puntualizzato per chiudere.