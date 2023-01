Michael Schumacher, retroscena choc: tradito da un amico

Il 29 dicembre 2013 il mondo si è fermato per tutti i fan di Michael Schumacher. Risale, infatti, a quel maledetto giorno il brutto incidente rimediato sulle Alpi, mentre, durante una discesa con gli sci fuori pista, la leggenda della Formula 1 sbatté la testa contro una roccia. Da allora la sua famiglia ha cercato in ogni modo di tutelarne la privacy. Purtroppo, il bisogno di lanciare uno scoop a tutti i costi ha reso inevitabile assumere tale decisione. Apprendere, però, che a voltarti le spalle è stato un volto fin lì ritenuto amico deve avere però di certo fatto ancora più male.

Michael Schumacher: lo sconvolgente retroscena dopo il terribile incidente di Méribel

Sul conto di Michael Schumacher è uscito un nuovo retroscena da far accapponare la pelle. A quanto pare, dopo la rovinosa caduta uno stretto conoscente del pilota tedesco gli avrebbe scattato delle fotografie mentre era ricoverato presso il nosocomio di Grenoble. Sperava di mettere a segno un fruttuoso affare, vendendo le immagini alla stampa per oltre un milione di euro. I fatti incriminati, che risalirebbero al 2016, sono stati portati alle cronache dalla procura di Offenburg, città della Germania di 60 mila abitanti al confine con la Francia.

Le carte indicano di un soggetto non meglio identificato, presumibilmente caro amico all’epoca di Michael Schumacher, pronto a scattare di nascosto, nel corso di una visita nella sua abitazione in Svizzera, alcune fotografie al sette volte campione iridato disteso sul letto.

Il materiale mostrerebbe, perciò, le sue reali condizioni a seguito del trauma cranico che lo ha colpito. Una volta messo piede fuori dalla villa di Gland, avrebbe cercato di speculare sulle condizioni di salute, proponendo le istantanee a varie testate giornalistiche, tedesche ed europee, dietro un corrispettivo superiore a un milione di euro.

Ovviamente, nessuno ha deciso di stare allo squallido gioco del “fotografo”. Oltre a una questione etica, avrebbe avuto problemi con la legge, poiché si sarebbero configurato gli estremi di una gravissima violazione della privacy di Michael Schumacher. Fare uscire lo scatto avrebbe significato andare incontro a una causa legale molto pesante, sanzionabile dal giudice con punizioni esemplari. In conseguenza di ciò, il tentativo dell’uomo è andato a vuoto, mentre la famiglia Schumacher ha troncato con lui qualsiasi tipo di legame. I confini rimangono piuttosto nebulosi in merito agli eventuali provvedimenti penali.

Il finto amico di Michael Schumacher non è uscito allo scoperto e, con ogni probabilità, mai lo farà. Perlomeno, nessuno ha avuto il cinismo di pubblicare gli scatti da egli realizzati. Comunque, l’episodio è un caso isolato. Anche chi ha sempre seguito con poco interesse la Formula 1 ha espresso vicinanza in questi anni a Schumi e alle persone a lui più care, a cominciare dalla inseparabile moglie Corinna e ai figli, Mick e Gina-Maria.

In occasione del 54° compleanno di Michael, lo scorso 3 gennaio, anche la Ferrari ha deciso di unirsi alle parole di affetto nei riguardi del suo portabandiera. Il documentario Schumacher, pubblicato da Netflix nel 2021, ne ha raccontato le imprese in pista, fino ai giorni nostri.