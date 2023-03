Alfa Romeo Giulietta: torna come Spider? Nuova ipotesi [Video]

Alfa Romeo Giulietta nonostante sia uscita di produzione a fine 2020 continua ad essere un modello con tanti estimatori in Italia e non solo. Lo dimostra il fatto che spesso l’auto è oggetto di render sul web in cui vengono ipotizzate nuove versioni o future generazioni che purtroppo al momento non sono previste e che difficilmente arriveranno, viste le ultime dichiarazioni del CEO Imparato che vuole affiancare una nuova Alfetta al SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato auto.

Un video mostra come sarebbe una futura Alfa Romeo Giulietta Spider

L’ultima ipotesi che viene fatta sul web a proposito di Alfa Romeo Giulietta risale alle scorse ore ed è opera dell’architetto e designer Tommaso D’Amico, il quale sul suo canale di YouTube ha pubblicato un video in cui mostra quale potrebbe essere l’aspetto di una futura versione spider della celebre vettura della casa automobilistica milanese. Le immagini mostrano un’auto dal design molto interessante che sicuramente renderebbe felici molti tra i numerosi fan del Biscione, ma che comunque difficilmente vedremo davvero sul mercato.

Sembrano altri i piani di Alfa Romeo per il futuro. Un ritorno di Alfa Romeo Giulietta al momento sembra davvero molto improbabile. Quanto alla Spider non escludiamo che in futuro possa arrivare una vettura di questo tipo. Del resto lo stesso Imparato aveva parlato in passato del voler in futuro rivedere nella gamma del Biscione una vettura come la nuova Alfa Romeo Duetto. Questo però non accadrà tanto presto e soprattutto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per il Biscione.

Alfa Romeo Giulietta Spider

Se il rilancio nel segmento premium del mercato auto sarà riuscito completamente e Stellantis avrà trasformato Alfa Romeo nel suo brand premium globale allora anche soprese di questo tipo potrebbero rientrare nelle future strategie del marchio. Per il momento le uniche certezze sono l’arrivo di un SUV compatto l’anno prossimo, delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio tra il 2025 e il 2026 e di una ammiraglia nel 2027.