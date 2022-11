Nuova Alfa Romeo Duetto: sarà questo il suo aspetto? [RENDER]

Il rilancio di Alfa Romeo è in pieno svolgimento, e mentre SUV e Crossover stanno dominando il presente del marchio e i piani futuri, c’è la possibilità che potremmo vedere qualcosa di interessante. Queste non sono solo speculazioni, ma piuttosto informazioni confermate dal numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato.

L’obiettivo alla base di questo è preservare l’eredità di Alfa Romeo e, con essa, tutto ciò che il marchio rappresenta. A tale scopo sono previsti due modelli principali. La prima è una coupé che sarà svelata agli inizi del 2023, mentre la seconda è una nuova Alfa Romeo Duetto.

Nuova Alfa Romeo Duetto: ecco come potrebbe essere la futura generazione dell’iconico modello

Anche se potrebbe non condividere molto con l’originale, oltre al nome, la nuova Alfa Romeo Duetto dovrebbe arricchire la gamma del Biscione con una grossa dote di carisma, fascino e personalità. Sebbene le informazioni siano scarse al momento, ci sono poche cose che possiamo speculare dalle informazioni disponibili.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, tutte le opzioni sono ancora aperte. Potrebbe essere solo elettrico, ma le possibilità sono relativamente piccole. Dal momento che il passaggio all’elettrico potrebbe non essere così agevole come molti pensano, probabilmente lo vedremo in versione a benzina e ibrida leggera.

Dal punto di vista del design, non abbiamo praticamente nulla. Tuttavia, come già affermato in più occasioni dal capo del design, i futuri modelli Alfa Romeo porteranno il linguaggio di design del Tonale.

In base a ciò, sul web è emerso questo incredibile rendering realizzato da Ascariss Design. La tempistica per l’uscita della nuova Alfa Romeo Duetto è ancora poco chiara, probabilmente anche all’interno dell’azienda stessa.

Alcune voci dicono che il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2025 ma per il momento si tratta di voci che devono ancora essere confermate.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: sarà la sorpresa del centenario del famoso simbolo?