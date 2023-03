Nuova Fiat 600: nuovo avvistamento in Germania [Foto Spia]

Il prototipo camuffato di quella che sembra essere la nuova Fiat 600 è stato avvistato di nuovo. Questa volta le immagini provengono dalla Germania dove il veicolo di Fiat è stato immortalato in fase di test in strada. Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto di questo modello dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023 ed essere preceduto di qualche mese da quello della nuova Fiat Topolino.

In Germania avvistata nelle scorse ore la nuova Fiat 600

Nuova Fiat 600 nascerà sulla piattaforma CMP/eCMP e avrà molto in comune, esteticamente parlando con la Fiat 500X e con la nuova Fiat 500. Il luogo di produzione scelto per questo modello di Fiat è la fabbrica Stellantis di Tychy in Polonia da dove nei giorni scorsi è stato confermato l’avvio della produzione entro fine anno.

Per quanto riguarda l’interno della nuova Fiat 600, grazie ad alcune foto spia delle scorse settimane sappiamo che avrà uno schermo da 10,25 pollici e un quadro strumenti digitale simile alla 500e. Questa auto avrà una versione elettrica al 100 per cento che avrà molto in comune con quella di Jeep Avenger. Infatti essa sarà dotata di una batteria di 54 kWh con autonomia di circa 400 km e di un motore elettrico, dalla potenza di 154 Cv e 260 Nm di coppia.

Nella gamma della nuova vettura della principale casa automobilistica italiana, dovrebbe trovare spazio anche una versione a combustione dotata di motore benzina 1.2 Puretech e una versione Mild Hybrid. Questo modello è considerato fondamentale per il futuro di Fiat in Europa consentendo al marchio italiano di conquistare nuove quote di mercato in uno dei segmenti più in voga in questo momento nel vecchio continente. Ricordiamo che questo SUV compatto avrà una lunghezza intorno ai 4,1 m. Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno a breve sulla nuova Fiat 600.