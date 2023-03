Citroen lancerà auto elettriche a prezzi ‘aggressivi’

Citroen sta preparando un mix di auto elettriche più piccole che avranno un “prezzo aggressivo” per battere i rivali nel sempre competitivo mercato entry-EV. Previsti in arrivo nei prossimi due anni, i modelli più piccoli avranno un design “hot” per attirare una base di clienti più ampia verso il marchio francese, ha detto ad Autocar il capo del design di Citroën Pierre Leclercq.

Nei prossimi due anni Citroen portetrà sul mercato auto elettriche compatte a prezzi molto interessanti

È probabile che condividano spunti di design con il concept Citroen Oli e la piccola Ami, come l’imminente Citroën C3 Aircross, ha detto Leclercq, aggiungendo che non saranno però semplicemente versioni più piccole di auto più grandi: “Stiamo cercando di non realizzare auto che diano l’effetto di una matrioska”. È molto probabile che le auto elettriche si collochino sulla piattaforma CMP, che è già alla base delle auto Stellantis come Corsa e Peugeot e-208.

Leclercq ha detto che a livello di prezzo queste auto daranno a Citroen un notevole vantaggio sulle rivali nelle rispettive categorie. Per risparmiare sui costi, le future auto potrebbero anche, come mostrato sul concept Oli, abbandonare l’infotainment per un sistema che si collega direttamente al telefono del conducente. Insomma dopo Volkswagen anche Stellantis sembra intenzionata a lanciare presto auto elettriche con prezzi “normali”.

Ormai è questa la grande sfida del settore. Si spera così di poter avvicinare nuovi clienti che al momento a causa di prezzi proibitivi rimangono lontani dalle auto elettriche. Citroen si candida insieme a Fiat ad essere il brand di Stellantis che porterà sul mercato auto elettriche a prezzi interessanti anche se l’etichetta di auto low cost sembra stare stretta a questi due brand. Diciamo che si tratterà di auto elettriche con un rapporto qualità prezzo davvero convincente. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi.