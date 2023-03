Fiat, Alfa Romeo e Lancia: biennio fondamentale per le tre case italiane

Il biennio 2023 – 2024 sarà fondamentale per Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Sono tante le novità che nei prossimi 24 mesi riguarderanno le tre case automobilistiche italiane che fanno parte del gruppo Stellantis. La più attiva tra le tre dovrebbe essere proprio Fiat. La principale casa automobilistica italiana infatti è impegnata in ben tre lanci tra il 2023 e il 2024.

Tra il 2023 e il 2024 debutti eccellenti per Fiat, Alfa Romeo e Lancia



Nel 2023 saranno due le auto elettriche a debuttare. La prima dovrebbe essere la nuova 600 e a seguire la nuova Topolino. La prima sarà un SUV compatto di segmento B lungo circa 4,1 m che sarà prodotto su piattaforma CMP a Tychy in Polonia. Il secondo invece sarà un quadriciclo elettrico parente stretto della Citroen AMI che sarà prodotto in Marocco a Kenitra. Il debutto di questi modelli dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. Si vocifera che a giugno o luglio potrebbe esserci un primo debutto.

Nel 2024 Fiat sarà impegnata nel lancio di un altro modello fondamentale per il suo futuro. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Fiat Panda che dovrebbe essere lanciata nella seconda metà del prossimo anno e che sarà rivale diretta tra le altre della futura Volkswagen ID.1. Questa auto sarà completamente diversa dalla Panda attuale diventando una berlina di segmento B lunga circa 4 m.

Con queste tre auto dunque la principale casa automobilistica italiana rinnoverà quasi completamente la sua gamma in attesa di un nuovo SUV che prenderà il posto di Tipo e 500X e che arriverà nel 2025.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo, la casa milanese nel 2023 lancerà la concept car di una vettura sportiva, omaggio alla 33 stradale.

Nel 2024 invece sarà il turno di un SUV compatto nuova entry level della gamma e prima auto di Alfa Romeo ad avere una versione completamente elettrica nella gamma del Biscione. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024. Infine per quanto riguarda Lancia il prossimo 15 aprile sarà svelata una concept car che offrirà un’anticipazione di quello che accadrà nella gamma della casa piemontese nel corso dei prossimi 10 anni. Nella prima metà del 2024 invece sarà la volta del debutto della nuova Lancia Ypsilon, l’auto segnerà il ritorno del marchio in Europa. Insomma per Fiat, Alfa Romeo e Lancia sicuramente un biennio fondamentale per il loro futuro nel settore automobilistico.