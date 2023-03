Alfa Romeo estende la partnership con Everdome

Il team di Formula 1, Alfa Romeo F1 Team Stake, ha esteso la sua partnership con la società del metaverso, Everdome. A seguito dell’estensione, Alfa Romeo F1 offrirà una nuova casa digitale per la sua community di fan, offrendo ai tifosi nuovi e di ritorno una catena di esperienze esclusive e coinvolgenti che consentiranno loro di avvicinarsi alla squadra.

Alfa Romeo F1 Team Stake, ha esteso la sua partnership con la società del metaverso, Everdome

Secondo l’attuale partnership, Everdome costruirà molteplici esperienze metaverse con il team corse di F1 per tutta la stagione 2023. Inizierà con la presentazione della sua piattaforma iperrealistica durante eventi su misura in gare selezionate, a partire dal Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana, dove l’auto della squadra corse, la C43 guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, farà la sua prima apparizione nel metaverso.

Entrambe le parti sono entrate a far parte dell’associazione per la prima volta nel 2022 al Gran Premio di Abu Dhabi nel novembre dello stesso anno. La partnership si concentrerà principalmente sul lavorare insieme per fare più ricerca e superare i confini digitali di questo sport e portare il team di F1 a uno sfondo futuristico molto innovativo. Everdome è una piattaforma di esperienza multiverso di prim’ordine che sboccia in una nuova era dell’esperienza umana accendendo l’interazione umana grazie alla sinergia tra mondi fisici e digitali con l’aiuto di un ambiente potenziato, iperrealistico e immersivo.

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative , ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra entusiasmante collaborazione con Everdome: l’interesse per il metaverso sta crescendo rapidamente e il loro approccio iperrealistico nella creazione della loro piattaforma metaverso si adatta perfettamente alle nostre ambizioni di offrire ai nostri fan esperienze nuove, coinvolgenti e di alta qualità, avvicinandoli al nostro team.”

“Everdome ha in programma di trasformare il modo in cui le persone consumano eventi sportivi alzando al contempo il livello di coinvolgimento dei fan, tutto ciò aggiungerà una dinamica futuristica alla tradizionale esperienza di sport motoristici sia per i team che per i fan, e non vediamo l’ora di lavorare insieme e sbloccare il pieno potenziale della nostra partnership. Sono entusiasta di vedere la piattaforma di Everdome dal vivo nel paddock di Formula 1 per la prima volta, questo fine settimana, e di vedere il mondo del nostro team prendere vita nel metaverso man mano che la stagione avanza”.