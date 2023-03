Nuova Fiat Panda: sarà la risposta italiana alla Volkswagen ID.1?

Nelle scorse ore ha fatto notizia la conferma da parte di Volkswagen dell’arrivo di una Volkswagen ID.1, auto elettrica da meno di 20 mila euro che prenderà il posto della Polo e potrebbe anche prenderne il nome. La vettura dovrebbe arrivare verso la metà del decennio. Questa auto sarà concorrente diretta della nuova Fiat Panda. La vettura che arriverà nella seconda metà del prossimo anno avrà alcune versioni elettriche anche se non si esclude la presenza anche di qualche modello a combustione.

Nuova Fiat Panda: La futura generazione potrebbe essere la risposta italiana alla Volkswagen ID.1 confermata ufficialmente nelle scorse ore

La nuova Fiat Panda sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Rispetto al modello attuale l’auto sarà più grande. La sua lunghezza dovrebbe raggiungere i 4 metri e il suo design sarà molto diverso dal modello prodotto a Pomigliano. Questa auto dunque per segmento di mercato e per fascia di prezzi dovrebbe essere concorrente diretto della nuova Volkswagen ID.1. Le auto dovrebbero avere prezzi molto simili. Bisognerà vedere se Fiat sarà in grado di ridurre ulteriormente il prezzo rispetto ai rivali tedeschi che proprio nelle scorse ore hanno ammesso le loro difficoltà in proposito.

Entrambi i gruppi punteranno sulle economie di scala. Infatti sia l’auto di Fiat che quella di Volkswagen avranno delle “gemelle”. Nel caso della tedesca parliamo di auto di Cupra e di Skoda. Nel caso della nuova Fiat Panda parliamo della futura Citroen C3 e forse anche di un altro modello. Altra cosa su cui entrambi i gruppi sperano per poter proporre a metà decennio una vettura elettrica low cost è il calo dei prezzi delle batterie con l’utilizzo di nuove tecnologie. Nuova Fiat Panda comunque non teme i suoi rivali e Fiat pensa di poter diventare leader di mercato in breve tempo.