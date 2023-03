Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Touring: un video mostra come sarebbe

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Touring è un modello che purtroppo è mancato molto nella prima generazione della berlina di segmento D. Sono in tanti a rimpiangere un simile modello e a pensare che con una versione di questo tipo nella gamma della celebre vettura del Biscione le cose sarebbero potute andare molto meglio in termini di vendite e di quote di mercato.

Un video mostra quanto sarebbe interessante avere una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio touring nella gamma del Biscione

A proposito della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Touring segnaliamo una clip apparsa su Instagram nella pagina 2NCS che mostra come sarebbe stata nella realtà una vettura di questo tipo capace sicuramente di sfidare ad armi pari auto del calibro di Audi RS 4 Avant e la BMW M3 Touring. Diciamo subito che sebbene il video sembri molto realistico si tratta semplicemente di una creazione digitale. L’auto in questione ha suscitato grande apprezzamento da parte dei numerosi fan del Biscione che hanno già potuto visionare il video diventato virale sui social.

In tanti si augurano che con la nuova generazione di Giulia in arrivo tra il 2025 e il 2026 vi possa essere spazio anche per una Alfa Romeo Giulia Q. Touring che qui 2NCS immagina con una versione potenziata del V6 biturbo da 2,9 di Giulia Quadrifoglio. Come si dice in questi casi la speranza è l’ultima a morire anche se di certo se mai dovesse arrivare un simile veicolo sarebbe solo elettrico al 100 per cento come il resto della gamma della casa automobilistica del Biscione che dal 2027 ha intenzione di vendere solo auto a zero emissioni.