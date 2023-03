Fiat Landtrek mostra i suoi interni per la prima volta

Fiat nel 2022 ha confermato quanto ipotizzato da mesi: l’azienda in America Latina avrà finalmente un pick-up medio. Molto si è discusso in passato su chi avrebbe avuto questo prodotto in Brasile all’interno del gruppo Stellantis, visto che il progetto originario era frutto di una partnership tra Peugeot e una casa automobilistica cinese chiamata Kaicheng. Con la conferma da parte di Fiat, il modello noto come Peugeot Landtrek rimarrà con il marchio italiano. La scelta è la più ovvia, visto che Fiat ha già Strada e Toro, oltre a una più ampia rete di punti vendita e assistenza. Le foto rilasciate dalla casa automobilistica lo scorso anno mostravano ancora la futura Fiat Landtrek mimetizzata.

Prima immagine degli interni di Fiat Landtrek

Ora, però sono emerse nuove immagini che mostrano probabilmente Fiat Landtrek o come si chiamerà questo modello nella sua versione di produzione finale, rivelando anche come dovrebbero essere gli interni del pick-up medio. Dall’esterno era già chiaro che Fiat non attuerà molte modifiche rispetto alla versione di Peugeot e dovrebbe mantenere il Landtrek molto simile al modello del leone ma con i loghi italiani. Questa tattica del resto è già molto comune nella gamma di veicoli commerciali di Stellantis. Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid, ad esempio, sono esattamente la stessa vettura con loghi diversi.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, per il momento non si sa ancora Molto. Potrebbe farne parte il 2.0 turbodiesel BlueHDI 180, da 180 CV e 40,8 kgfm. Altra alternativa è il 2.2 BlueHDi, più moderno e con start-stop. Fiat Landtrek, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2023, si collocherà al di sopra di Fiat Toro nella gamma della principale casa automobilistica italiana che anche con questo modello vuole ripetere gli ottimi risultati commerciali registrati con gli altri due suoi pickup.