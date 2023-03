Alfa Romeo Garage: ecco il viaggio su Spotify per scoprire la Tonale Plug-In Hybrid Q4

È partito lo scorso 22 febbraio il nuovo progetto di comunicazione lanciato da Alfa Romeo in collaborazione con Spotify, un vero e proprio percorso che mette al centro l’utente e un modello entrato ben presto nei cuori della nuova generazione di Alfisti; fortemente basato sui gusti musicali degli utenti del marchio.

Il focus del progetto si riversa inevitabilmente sulla nuova Alfa Romeo Tonale, ovvero sulla variante posta al top della gamma del primo C-SUV elettrificato del marchio: l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente proposto dal nuovo corso introdotto dal Biscione. Il progetto si chiama Alfa Romeo Garage e rimarrà disponibile per sei settimane.

L’utente sarà indirizzato alla pagina dedicata al progetto Alfa Romeo Garage

Il progetto proposto da Alfa Romeo, in collaborazione con Spotify, si rivolge a tutti quegli utenti che navigando sulla nota piattaforma di streaming musicale vengono ingaggiati da un messaggio promozionale. In questo modo viene messa in pratica una vera e propria esperienza che mette al centro l’utente mediante la customizzazione dei contenuti grafici, indirizzando lo stesso utente alla pagina dedicata all’Alfa Romeo Garage. Sulla base delle sue preferenze musicali, automaticamente rilevate dall’applicazione, l’utente viene quindi associato ad una precisa decade nella storia della musica, dagli Anni ‘50 agli anni che dal 2020 ci conducono fino a oggi, e ad una playlist specifica che contiene i singoli più significativi delle annate proposte. Questi contenuti sono accompagnati dal modello del Costruttore del Biscione più iconico di quello specifico periodo storico.

La galleria sarà consultabile in tutti i suoi decenni, per arrivare alla decade 2020, il cui modello di riferimento è ovviamente la nuova Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, la nuova versione top di gamma che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente per il Costruttore del Biscione. Si tratta infatti della vettura del Biscione più efficiente realizzata fino ad oggi, grazie anche ad emissioni di CO2 pari a 29 g/km che permettono di accedere ai centri cittadini senza limitazioni e all’autonomia, in elettrico, di 80 chilometri. Non manca poi l’apporto in termini di dinamica di guida e sportività, tipiche del marchio, garantito dalla disponibilità di ben 280 cavalli di potenza complessiva.

L’esperienza garantita dal progetto Alfa Romeo Garage è stata pensata per essere fruibile anche da tutti gli utenti che non utilizzano un account Spotify: è infatti possibile esplorare la pagina dell’Alfa Romeo Garage scegliendo la propria decade di riferimento, senza venire associati automaticamente a questa.