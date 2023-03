Nuova Fiat Panda e Abarth 600: nel 2024 il debutto

Nuova Fiat Panda e Abarth 600 dovrebbero fare il loro debutto nel corso del 2024. La prima è l’attesa vettura di segmento B che riporterà la principale casa automobilistica italiana nel segmento in cui un tempo imperversava la Fiat Punto ma che negli ultimi anni ha visto la casa torinese lasciare spazio alla concorrenza senza proporre nulla. Le cose però sono destinate a cambiare a partire dall’anno prossimo quando arriverà questo modello che secondo indiscrezioni potrebbe essere realizzato presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Nuova Fiat Panda e Abarth 600 dovrebbero essere le grandi novità di Fiat e Abarth per quanto riguarda il prossimo anno

La nuova Fiat Panda sarà una berlina di circa 4 metri che sarà prodotta su piattaforma STLA Small e che avrà una o più versioni completamente elettriche. Molto probabilmente l’auto avrà anche versioni a combustione. In un primo momento sembrava che tale auto potesse avere solo versioni a zero emissioni. Ma il fatto che i costi relativi alle auto elettriche non si siano ancora abbassati come si sperava potrebbe aver fatto cambiare idea a Fiat per il momento.

Ad ogni modo la nuova Fiat Panda sarà un modello fondamentale per la casa italiana in termini di quote di mercato conquistate. Questa auto per qualche anno sarà presente nella gamma di Fiat insieme all’attuale Panda che sarà prodotta a Pomigliano fino alla fine del 2026.

Per quanto riguarda invece Abarth 600, si tratta della versione ad alte prestazioni del SUV compatto Fiat 600 realizzata dalla casa automobilistica dello scorpione. La nuova Fiat 600 debutterà tra qualche mese, l’anno prossimo dovrebbe toccare alla versione elettrica di Abarth. Al momento mancano però ancora le conferme ufficiali. Queste molto probabilmente arriveranno in sede di presentazione della nuova Fiat 600. Entrambe queste vetture saranno realizzate a Tychy in Polonia da Stellantis. Vedremo dunque a proposito di nuova Fiat Panda e Abarth 600 che novità arriveranno nelle prossime settimane e se per questa seconda auto arriverà la conferma ufficiale che per il momento manca ancora.