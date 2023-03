Nuova Fiat 600: un video la immagina con questo design

Nuova Fiat 600 dovrebbe essere la prossima grande novità per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il modello è stato di recente avvistato in versione prototipo camuffato in fase di sviluppo in strada. I lavori procedono spediti e dunque è possibile che intorno alla metà del 2023 questo SUV compatto possa fare finalmente il suo debutto ufficiale.

Nuova Fiat 600: un video ipotizza il design di questo modello con cui la casa italiana proverà a conquistare nuove quote di mercato

Nel frattempo le ultime immagini spia della nuova Fiat 600 hanno ispirato numerosi render che provano a ricostruire quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà svelato. L’ultima ipotesi arriva direttamente da YouTube dove il canale Mahboub 1 ha mostrato nelle scorse ore un nuovo video render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente arriverà sul mercato.

Si nota chiaramente che la nuova Fiat 600 di questo video è ispirata alle recenti foto spia che mostravano un veicolo che sembrava un mix tra una nuova 500 e la vecchia 500X. Qui nel video si parla di futura 500X proprio perché questo modello sarà quello che rimpiazzerà la 500X sul mercato. Ricordiamo che questa auto sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. La produzione dovrebbe essere avviata in autunno anche se su questo si attendono conferme ufficiali.

La nuova Fiat 600 sorgerà su piattaforma STLA dovrebbe avere almeno due versioni: una ibrida con tecnologia MHEV e una elettrica al 100 per cento che avrà lo stesso motore della versione a zero emissioni della Jeep Avenger. Con questa auto Fiat tenta il colpo ad effetto in Europa in un segmento di mercato tra quelli che va per la maggiore dove la casa italiana dovrà fare i conti con un gran numero di rivali molto agguerriti ma che con questo modello sembra avere le carte in regola per fare bene.