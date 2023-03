Ram: il nuovo pickup non si chiamerà 1200 o Dakota

Chiamato internamente Project 291, il pickup unibody Ram, non si chiamerà Dakota o 1200 come si era vociferato in precedenza ma avrà un nome inedito. Il debutto è previsto per settembre, ma il produttore cerca di anticiparne il lancio. I fornitori programmano la consegna delle parti per la produzione commerciale tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Nel frattempo in Brasile continuano i test.

Il futuro pickup di Ram per l’America Latina non si chiamerà Dakota o 1200 ma avrà un nome del tutto inedito

A differenza di quanto pubblicato da alcuni media qualche giorno fa, il pick-up farà debuttare il motore 2.0 Turbo GME Flex. Per il momento i test vengono effettuati con motori esclusivamente a benzina. Una fonte afferma che la potenza nella versione con l’etanolo sarà impressionante e potrebbe avvicinarsi a 260 CV di potenza. Il nuovo pickup Ram monoblocco con motore 2.0 Turbo GME Flex avrà un doppio scarico come il fratello Ram 1500.

Il pick-up sarà costruito su un monoblocco come il Fiat Toro, però le sue dimensioni saranno maggiori. Il modello avrà un passo leggermente più grande e una lunghezza di oltre 5 metri, la larghezza dovrebbe essere vicina agli 1,85 m della Jeep Commander e la sua altezza vicina a 1,80 m. Questo veicolo inoltre avrà lo stesso set di sospensioni della Fiat Toro, quello che cambia saranno molle e gli ammortizzatori ricalibrati per il maggior peso e dimensioni.

L’impianto frenante del pick-up, conosciuto internamente con il nome in codice di Project 291, è stato preso dal Jeep Commander. Il SUV produrrà anche parte dell’architettura elettronica e di sicurezza. Si vocifera che questo possa essere il modello più tecnologico in assoluto tra quelli presenti in Brasile.