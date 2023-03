Fiat Uno: 40 anni fa lo spot che ha rivoluzionato la comunicazione

Fiat Uno è una pietra miliare per l’industria automobilistica. Oltre al design intelligente, la creatività del team Fiat non si è limitata all’auto stessa, ma ha anche lanciato una pubblicità 40 anni fa che ha scosso le acque nello spazio della comunicazione tanto quanto il modello nello spazio dell’auto.

40 anni fa la campagna pubblicitaria di Forattini per Fiat Uno rivoluzionò il settore

Dalla sua presentazione nel 1983, era chiaro che la Fiat Uno sarebbe stata un punto di svolta nelle city car e avrebbe segnato la storia di Fiat. Oltre all’ingente investimento nella progettazione e nello sviluppo della vettura, l’azienda italiana ha investito molto anche in comunicazione, intraprendendo azioni pionieristiche, come la presentazione del modello a Cape Camaveral in Florida, la “casa” dello spazio americano programma.

Questo approccio distinto si adattava perfettamente alla Fiat Uno, che era di gran lunga il modello più innovativo della sua categoria, tanto da guadagnarsi il titolo di Auto dell’anno per il 1984. Altrettanto innovativa fu la sua campagna pubblicitaria, la prima vettura che utilizzò elementi satirici per questa ragione, come spiega nel video qui sotto il Sig. Roberto Giolito, designer e responsabile del dipartimento Heritage di Stellantis.

Per mostrare le caratteristiche avanzate della Uno, Fiat si è rivolta al famoso fumettista Giorgio Forattini, che ha usato il suo estro creativo per parlare al pubblico del nuovo modello. La campagna di Forattini ha portato il mondo dell’auto nel mondo della fantasia e dei cartoni animati. Creando quattro simpatici personaggi, due elefanti, un pinguino e un salvadanaio, Forattini ha trovato il modo più creativo per comunicare i vantaggi della nuova auto. Il primo elefante esprimeva il massimo comfort offerto dal modello, il pinguino la sua eleganza, il maialino l’economia e il secondo elefante il carattere dinamico della Uno.

Con la sua produzione che durò dal 1983 al 1995, la Fiat Uno ebbe un enorme successo in Italia e all’estero con 9 milioni di unità vendute. La sua ricca storia è iniziata con la sua impressionante presentazione negli Stati Uniti nel 1983, mentre oggi – 40 anni dopo – continua ad essere un punto di riferimento per le citycar di richiamo mondiale.