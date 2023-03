Fiat preparerà già il suo terzo SUV per il Sud America

Fiat in Sud America sembra voler seguire le tendenze di mercato globali che vedono i SUV sempre più popolari. Il marchio ha già due di questi modelli e sta già preparando il terzo. La prima vettura di questo tipo per l’America latina è stata Pulse, che ha segnato il suo ritorno nel segmento dei piccoli SUV dopo la 500. Il secondo modello è stata la Fastback. Mentre il terzo veicolo sarà il sostituto della Fiat Argo.

Fiat starebbe già lavorando ad un terzo SUV da portare in America Latina dopo Pulse e Fastback

La futura Argo sarà il primo modello Fiat ad adottare la piattaforma CMP, la stessa utilizzata dalla nuova Citroën C3 e dalla Peugeot 208 e sarà lanciata nel 2026. Conosciuta come Project 328 o anche Argo Next Gen, non assomiglia all’attuale Argo, ma assomiglia al prototipo mostrato negli scorsi anni dalla casa italiana e chiamato Fiat Centoventi Concept. Il rinnovamento non si limiterà solo all’estetica, ma includerà anche novità in termini di motori, con la possibilità di montarne uno elettrico. Questo consentirà alla vettura di avere versioni ibride e forse anche una versione elettrica.

Il nuovo modello Fiat consentirà anche personalizzazioni estetiche e in termini di motori, compresa la possibilità di scegliere il kit batterie che alimenta il veicolo, che consentirà diverse gamme di autonomia. A quanto pare questa auto avrà una forte somiglianza con la nuova Fiat Panda che debutterà in Europa nella seconda metà del 2024.

Fiat B-SUV

Questo in quanto la casa torinese punta a realizzare vetture che possano avere valenza globale ed essere commercializzate in tutto il mondo anche se con nomi diversi. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa vettura che porterà a tre il numero dei SUV della casa italiana in Sud America.