Ferrari Purosangue: le porte antiurto in arrivo su altri modelli

Magna ha annunciato che la sua tecnologia anti-sbattimento delle porte sarà introdotta su diverse nuove auto entro la fine dell’anno. Visto per la prima volta sulla Ferrari Purosangue, il sistema di porte elettriche SmartAccess di Magna si avvale di diverse tecnologie chiave, tra cui il primo software di controllo del movimento Haptronik sul mercato. Secondo l’azienda, ciò significa che le porte sono in grado di rilevare quando il veicolo è parcheggiato in pendenza e possono adattare la forza gravitazionale per garantire che la porta possa aprirsi e chiudersi senza intoppi.

Magna: la tecnologia anti-sbattimento delle porte che ha debuttato su Ferrari Purosangue sarà introdotta su diverse nuove auto

Un’altra caratteristica utile della porta elettrica SmartAccess del SUV della Ferrari è una funzione anti-sbattimento, che rende difficile per i passeggeri disattenti danneggiare il tuo veicolo. Anche una funzione di cattura del vento fa parte del pacchetto e proteggerà le cerniere. Magna afferma che SmartAccess può ospitare diverse altre funzioni, tra cui una tastiera per l’accesso senza chiave, una porta personalizzabile per soddisfare i gusti dei singoli clienti e persino una funzione di controllo gestuale che consentirebbe ai proprietari di aprire o chiudere le porte con un semplice gesto della mano.

Il rilevamento dell’ostacolo senza contatto è forse l’aspetto più sensato, le porte laterali sarebbero in grado di rilevare un lampione o un veicolo nelle vicinanze e fermare la porta prima che si verifichino danni. Questa è sicuramente una delle caratteristiche di Ferrari Purosangue che hanno colpito maggiormente in sede di presentazione e dunque in futuro anche altre auto potrebbero seguire lo stesso esempio.

Ferrari Purosangue

Jeff Hunt di Magna ha dichiarato: “Combinando la nostra esperienza meccanica con le nostre capacità software avanzate, siamo stati in grado di reinventare l’accesso tradizionale ai veicoli e offrire un’esperienza unica e più lussuosa quando si entra in Ferrari Purosangue“. Magna afferma che la tecnologia verrà lanciata su diversi altri modelli nordamericani e asiatici entro la fine dell’anno, ma non ha fornito suggerimenti su quali potrebbero essere questi veicoli.