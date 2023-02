Ferrari Purosangue: negli USA criticano il prezzo

Ferrari Purosangue è la grande novità del cavallino rampante in questo momento. Presentata a settembre dello scorso anno ha subito ottenuto un notevole successo, come conferma il fatto che è attualmente sold out fino al 2024. Nonostante ciò, qualche critica velata arriva a questo modello dagli Stati Uniti, dove la stampa sembra aver accolto tiepidamente l’arrivo del primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante.

Negli USA giudicano il prezzo di Ferrari Purosangue troppo elevato

Alcuni media hanno messo in evidenza il fatto che Ferrari Purosangue costi quasi quanto due Lamborghini Urus e non tutti sono convinti che valga la pena spendere così tanto per acquistare il nuovo modello della casa automobilistica di Maranello. Negli Stati Uniti infatti il prezzo di lancio del veicolo di Ferrari è pari a 398.350 dollari, una bella cifra. Anche qui da noi si parte da una cifra simile e cioè: 390 mila euro.

A parte questo comunque anche oltreoceano la stampa sembra apprezzare quelle che sono le caratteristiche del SUV del cavallino rampante. In particolare piace il lusso e la tecnologia che caratterizzano questo modello oltre ovviamente al suo potente motore V12 da 725 cavalli che ha pochi eguali nella sua categoria. Ricordiamo che la Ferrari ha deciso di limitare il numero di unità messe in vendita ogni anno del suo Ferrari Purosangue.

Questo allo scopo di preservarne l’esclusività. Una scelta molto diversa da quella effettuata da Lamborghini con il suo Urus che infatti è diventato di gran lunga il modello più venduto della casa automobilistica del Toro facendo migliorare i conti dell’azienda.

Ferrari invece ha deciso che le unità di Ferrari Purosangue da vendere ogni anno non possano superare il 20 per cento del totale delle vendite di super car del cavallino rampante. Vedremo alla lunga quale di queste due politiche risulterà essere vincente.