Easter Jeep Safari 2023: in arrivo tante novità

Il marchio Jeep torna nella sua “casa lontano da casa” a Moab nello Utah per il 57 ° Easter Jeep Safari annuale, in programma dall’1 al 9 aprile 2023. Da oltre cinquant’anni, migliaia di appassionati di auto e i fedelissimi del marchio si riuniscono per prendere parte a uno dei più grandi raduni fuoristrada al mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab.

Proprio quando si pensava che il marchio Jeep non potesse spingersi oltre i limiti, durante l’evento annuale verrà svelata una collezione completamente nuova di veicoli concept accattivanti e capaci di missione. Il marchio americano e i team di progettazione Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar stanno portando il alzando il tiro per creare diversi veicoli unici nel loro genere, che possono strisciare tra le rocce e attraversare il terreno e che porteranno le quattro ruote al livello successivo, dimostrando perché non c’è niente di meglio della leggendaria capacità Jeep 4×4.

Numerosi teaser che precedono l’evento forniranno indizi su cosa c’è in serbo per la scaletta di Easter Jeep Safari di quest’anno. I primi schizzi di Jeep e JPP appena usciti dal tavolo da disegno accennano a due dei nuovi veicoli concept, tra cui un SUV Jeep elettrificato 4xe destinato a conquistare i tumultuosi sentieri backcountry di Moab in assoluto silenzio, e sottolineano ulteriormente la visione del marchio Jeep di realizzare Zero Emission Freedom. Per ulteriori informazioni, visitare la redazione di Easter Jeep Safari.

Vedremo dunque quest’anno che novità arriveranno da Moab nello Utah dove di solito arrivano sempre notizie interessanti a proposito del futuro della casa automobilistica americana.