Jeep: inizia col botto il suo 2023 in Brasile

Jeep in Brasile festeggia i risultati di vendita del primo bimestre di quest’anno, che gli hanno assicurato la leadership nel segmento dei SUV nel mercato auto più importante del Sud America, con un totale di 17.578 unità immatricolate. Inoltre, il brand americano di Stellantis si è distinto anche nel risultato mensile di febbraio, con una quota di mercato del 19,2 per cento tra i SUV e 9.054 modelli consegnati ai clienti, che lo collocano come il quinto marchio più venduto nel mercato auto brasiliano, con una quota del 7,5 per cento considerando tutti i segmenti.

Jeep leader nel segmento dei SUV in Brasile nei primi due mesi del 2023

Tra i veicoli si è distinto il Jeep Commander, che nel secondo mese dell’anno ha confermato la leadership del modello nel suo segmento, con una quota di mercato del 35% e 1.577 unità vendute. Come se non bastasse, il Comandante ha festeggiato anche il traguardo delle 40.000 unità prodotte nello stabilimento di Goiana (PE).

Successo anche per la Jeep Compass che, con una quota del 43 per cento, ha mantenuto nel mese di febbraio il primato di gran lunga nel segmento dei C-SUV. Sono state vendute 4.430 unità, che corrispondono a più di 1.000 unità davanti al secondo posto.

Considerando i primi due mesi dell’anno, Compass ha già venduto 8.569 unità, il che riflette il successo del modello presso i clienti brasiliani. Sia a febbraio che nel risultato cumulato dell’anno, la Jeep Compass si è assicurata un posto nella lista dei 10 modelli più venduti sul mercato, considerando tutti i segmenti.

I risultati di Jeep si rafforzano ulteriormente con le vendite della Jeep Renegade, che a febbraio detiene una quota del 9,5 per cento nel competitivo segmento dei B-SUV, con 3.019 unità vendute. Jeep Wrangler e Gladiator hanno completato i numeri del marchio per il mese.