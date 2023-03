Nuova Alfetta: un video la immagina con uno stile più classico

Nuova Alfetta è una delle auto che Alfa Romeo tiene in considerazione per il futuro e che a settembre 2023 potrebbe ricevere l’approvazione da parte del gruppo Stellantis per arrivare sul mercato dopo il 2027. Questa vettura tornerebbe nelle vesti di auto di segmento C da affiancare al SUV Alfa Romeo Tonale. Ovviamente da quando la notizia si è sparsa, sul web hanno iniziato a proliferare i render che ipotizzano l’aspetto di questo modello.

Nuova Alfetta: ancora un’ipotesi sull’aspetto della futura e per il momento ipotetica auto di segmento C del Biscione

Nelle scorse ore anche il canale di YouTube Mahboub 1 ha provato ad ipotizzare l’aspetto della nuova Alfetta. A differenza di altri recenti render questa volta viene immaginata una berlina dallo stile più classico. Sembra difficile che possa essere questo il design della futura Alfetta visto quanto dichiarato dal CEO Imparato che ha detto chiaramente che se l’auto arriverà non si tratterà comunque di una berlina classica.

Nonostante ciò questa ipotesi sulla nuova Alfetta sta suscitando il gradimento di molti dei numerosi fan della casa automobilistica del Biscione che reputano più appropriato che Alfa Romeo lanci sul mercato vetture di questo tipo piuttosto che SUV o incroci tra Crossover e berline come si sta dicendo ultimamente da più parti.

Ricordiamo che oltre alla nuova Alfetta dopo il 2027 si parla anche di un segmento veicolo di segmento E che potrebbe essere un SUV. Il primo sarà una berlina che vedremo proprio nel 2027. Questi modelli si potrebbero aggiungere ad una gamma del Biscione che nel frattempo avrà visto il debutto di un SUV compatto, delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio e di una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli Stati Uniti ma prodotta in Italia. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro dello storico marchio milanese e delle sue auto.