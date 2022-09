Ferrari Roma Spider: nuove foto spia

La Ferrari Roma ha debuttato a novembre 2019 introducendo un nuovo layout dell’abitacolo per la casa automobilistica di Maranello. Una versione decappottabile di questa supercar del cavallino rampante è sempre apparsa come il logico passo successivo e ora finalmente abbiamo la conferma che una Ferrari Roma Spider è davvero in fase di sviluppo. Queste che vi mostriamo sono le prime foto spia di un prototipo di quello che crediamo sia la Roma Spider.

Ecco le prime foto spia del prototipo di Ferrari Roma Spider

Questi scatti mostrano la supercar del cavallino rampante. Sfortunatamente, c’è una mimetica nera che copre l’intera macchina, anche se è probabilmente sicuro prevedere che il design sarà il più vicino possibile a quello della Ferrari Roma standard. Secondo chi ha scattato queste foto, i fari e le luci posteriori, così come il profilo generale, erano sicuramente identici a quelli della Roma.

Data la somiglianza meccanica tra la Roma e la Portofino M, una Ferrari Roma Spider secondo molti non avrebbe molto senso. Proprio per questo motivo in passato le voci secondo cui il progetto iniziale della Ferrari per una Roma Spider era stato cancellato si era intensificate. Tuttavia queste immagini lasciano intendere che qualcosa bolle in pentola. Se si tratti davvero di una versione di produzione del Roma Spider o qualcos’altro, è difficile dirlo in questo momento.

Una cosa che indica sicuramente che questo è un veicolo scoperto è la linea del tetto leggermente diversa rispetto alla normale Roma. In ogni caso, tuttavia, riteniamo che questo prototipo abbia il motore V8 da 4,0 litri della Roma sotto il cofano, che produce 612 cavalli (450 kilowatt) e 561 Nm di coppia. Lo stesso propulsore si trova anche nella rinnovata Portofino M.

Dato che a breve la Roma subirà alcuni aggiornamenti estetici, sembra quello il momento giusto per il debutto della versione senza tetto. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo modello nel corso dei prossimi giorni.

