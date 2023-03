Fiat non rinnova la sponsorizzazione con la nazionale di Calcio del Brasile

Fiat non ha rinnovato il contratto con la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) dopo i Mondiali del Qatar 2022. Di conseguenza la Federazione brasiliana cercherà ora un nuovo sostenitore all’interno del segmento automobilistico. “La partnership di sponsorizzazione di CBF è durata quattro anni, come previsto dal contratto, e ha avuto molto successo. Siamo stati insieme in momenti importanti per le squadre brasiliane, come i Mondiali e le Olimpiadi con le squadre femminili e maschili”, ha dichiarato Fiat attraverso il proprio ufficio stampa.

La casa automobilistica italiana ha avviato la partnership con CBF nel 2019, nel posto che era rimasto vacante dall’uscita di Chevrolet, partner tra il 2014 e il 2016. Il contratto siglato da Fiat era valido per quattro anni. Al termine di questo periodo, la società non si è pronunciata sui motivi dell’abbandono del sodalizio con la squadra brasiliana, eliminata ai quarti di finale del Mondiale 2022 dopo aver perso ai rigori contro la Croazia.

“Per il 2023, Fiat continua a lavorare per mantenere la sua rilevanza con il consumatore e avrà altre azioni di grande visibilità”, ha affermato l’azienda. Il marchio non ha commentato se la partenza sia correlata al lieve calo delle vendite di auto in Brasile nel 2022, che è stato dello 0,8%, secondo i dati rilasciati dalla National Federation of Automotive Vehicle Distribution (Fenabrave) a gennaio. Lo scorso anno nel Paese sono state vendute in totale 1.957.699 auto nuove, nonostante le aspettative di ripresa del settore con il rallentamento della pandemia.

Fiat, invece, ha risentito meno della crisi del segmento. La casa automobilistica ha mantenuto la leadership, avendo immatricolato 430.202 nuove auto durante tutto l’anno, che rappresenta una quota del 22 per cento di questo mercato. La seconda posizione è proprio Chevrolet, ex partner della CBF, che ha venduto 291.418 vetture e ottenuto una quota del 14,9%.

Nuovo logo Fiat Brasile

La CBF, a sua volta, ha reso noto che la risoluzione del contratto è avvenuta di comune accordo tra le parti. “La Fiat è stata negli anni un partner importante, in un rapporto di piena fiducia, rafforzato soprattutto nei momenti più difficili e cruciali che CBF ha attraversato. La CBF è grata per il lavoro svolto dalla casa italiana in tutto questo tempo”, informa la confederazione. L’ente, tuttavia, non ha rivelato se ha già colloqui in corso con altre società del settore.